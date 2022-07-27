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    CryptoDATA, MotoGP ile sponsorluk anlaşması imzaladı

    Kripto para ve blockchain şirketlerinin motor sporlarına ilgisi devam ediyor. Bu defa CryptoDATA isimli blockchain şirketi ile MotoGP arasında iş birliği yapıldı.
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    CryptoDATA, MotoGP ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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    Kripto para sektöründe birçok şirket farklı alanlarda iş birlikleri yaparak faaliyet alanını genişletiyor. Dünyanın çeşitli pistlerinde yapılan motosiklet yarışı MotoGP ile kripto şirketi CryptoDATA ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

    MotoGP, Blockchain teknolojisine dayalı donanım ve güvenlik çözümleri geliştiren kripto şirketi CryptoDATA Tech ile anlaşma imzaladı. Bununla beraber MotoGP tarafından desteklenecek. Avusturya GP'nin isim sponsoru olacak.

    CryptoDATA Tech’in kurucu ortağı ve CEO’su Ovidiu Toma şunları söyledi: 

    “Grand Prix etkinlikleri için isim sponsorluğunu devralan ilk Rumen şirketi olduğumuz için Dorna Sports ile ortaklığımızı başlatmaktan son derece memnunuz. Blockchain teknolojisinin, kripto alanı dışındaki çeşitli alanlarda yüksek uygulanabilirliği olan en şeffaf ve güvenli teknolojilerden birini temsil ettiği için, insanlar ve motor sporları topluluğu için çevresel değişim için olumlu girişimlere güç sağlayabileceğini göstermek istiyoruz”

    CryptoDATA’nın Blockchain teknolojisini kullanarak, küresel ölçekte kişisel bilgileri ve dijital gizliliği koruduğu göz önüne alındığında, kullanıcılar ve dolayısıyla motor sporları hayranları arasında özel ve güvenli bir iletişim ağı oluşacak.

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