Tesla, Bitcoin satışlarından 64 milyon dolar kazanç sağladı

Tesla, 2022 yılı ikinci çeyrek raporuna göre Bitcoin varlıklarının yüzde 75'ini 936 milyon dolar karşılığında satarak 64 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Kalan varlıklarında ise 170 milyon dolarlık bir kayıp olduğu bildirildi.

"Gelir gider tablomuzu dengeledik"

Tesla Baş Finans Sorumlusu Zach Kirkhorn, Bitcoin varlıklarının çoğunu gerçekleşen bir kazanç için itibari para birimine dönüştürdüklerini dile getirdi. Varlıklarından geri kalandaki değer düşüklüğü ücretleri ile gelir gider tablosunun yeniden dengelendiğini de sözlerine ekledi.

Bitcoin’e Elon Musk darbesi 5 gün önce eklendi

Tesla'nın raporunda, 30 Haziran'a kadar olan altı aylık dönemde 170 milyon dolarlık değer düşüklüğü ve 64 milyon dolarlık kazanç olduğu belirtildi. Şirketin sadece yılın ikinci çeyreğinde varlıklarının değeri düştüğü de belirtildi.

Şirket, ortalama satın alma fiyatını açıklamadan ilk defa 2021 yılının ilk çeyreğinde 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Daha sonra Tesla, Bitcoin varlıklarını yüzde 10 azaltarak o dönemde 272 milyon kazanç sağlamıştı.

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını satma nedenini en büyük pazarlarından biri olan Çin'deki karantinalar ve sokağa çıkma yasakları olduğunu ifade etmişti. Şirket, ikinci çeyrekte Bitcoin için satış fiyatını açıklamadı ancak kaba bir hesapla ortalama fiyatın Bitcoin başına yaklaşık 29 bin dolar olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.