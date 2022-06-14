Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’ne katıldı. 19 Aralık 2021’de fırlatılan Türksat 5B uydusu hizmete girdi. Yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE, 2023 Ocak’ta; Türksat 6A uydusu ise 2023’ün ortalarında fırlatılacak.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin fiber internet altyapısı hakkında bir özeleştiri yaptı. Fiberin yaygınlaşması için ortak altyapının destekleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."

Japonya'da 1,02 petabit ile yeni internet hızı rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Türksat 5B, uydudan internet hizmeti verecek

Türksat 5B uydusu 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veriyor. Türksat 5B sayesinde Türksat’ın Ka-Bant kapasitesi 22.975 Mhz gibi ciddi bir artışla 24.775 MHz’e ulaştı. Ka-Bant kapasitesindeki artış sayesinde yüksek hızlı internet hizmeti verilecek. İnternet altyapısının olmadığı bölgelere ve kara, deniz, hava taşıtlarına uydudan internet hizmeti verilecek.

Ku Band kapasitesine ise 1.184 MHz ekleme yapıldı. Türksat 5B ile daha geniş coğrafyada televizyon hizmeti verilecek. Türkiye ve Orta Doğu’nun tamamını, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alan kapsama alanına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi