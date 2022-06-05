Japonya'da saniyede 1,02 petabit ile yeni internet hızı rekoru kırıldı

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Günümüzde fiber optik kablolar üzerinden kullanıcılara sunulan veri aktarım hızları oldukça sınırlı kalsa da, araştırmacılar tarafından yeni rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl 319 terabit/sn aktarım hızı ile rekora imza atan Japon mühendisler, şimdi de çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çekti.

Saniyede 1.02 petabit hıza ulaşıldı

Bildirilenlere göre Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'ndeki bir araştırma ekibi, 51,7 kilometrelik bir uzaklıktan gerçekleştirilen denemelerde dalga boyu bölmeli çoğullama (WDM) ismi verilen bir teknik kullanarak saniyede 1.02 petabit veri aktarım hızına ulaştı.

Yeni değerin elde edilmesini sağlayan WDM tekniği ile hattın bant genişliğini 20 THz'ye kadar arttırmayı başaran araştırmacılar, bahsedilen hızların saniyede 127.500 GB dosya transferine veya saniyede 10 milyon 8K videoya eş değer olduğunu belirtiyor.

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Ayrıca gerçekleştirilen rekorda günümüzde kullanılan tek fiber optik çekirdekli kablo yerine dört çekirdekli bir kablo kullanan araştırmacılar, verilerin çekirdek başına yalnızca tek bir modda iletildiğini ifade etti. Böylece yeni teknolojinin mevcut hatlara kolay bir şekilde uyarlanabileceğini söyleyebiliriz.

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