Japonya'da saniyede 1,02 petabit ile yeni internet hızı rekoru kırıldı

Günümüzde fiber optik kablolar üzerinden kullanıcılara sunulan veri aktarım hızları oldukça sınırlı kalsa da, araştırmacılar tarafından yeni rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl 319 terabit/sn aktarım hızı ile rekora imza atan Japon mühendisler, şimdi de çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çekti.
Saniyede 1.02 petabit hıza ulaşıldı
Bildirilenlere göre Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'ndeki bir araştırma ekibi, 51,7 kilometrelik bir uzaklıktan gerçekleştirilen denemelerde dalga boyu bölmeli çoğullama (WDM) ismi verilen bir teknik kullanarak saniyede 1.02 petabit veri aktarım hızına ulaştı.
Yeni değerin elde edilmesini sağlayan WDM tekniği ile hattın bant genişliğini 20 THz'ye kadar arttırmayı başaran araştırmacılar, bahsedilen hızların saniyede 127.500 GB dosya transferine veya saniyede 10 milyon 8K videoya eş değer olduğunu belirtiyor.
Ayrıca gerçekleştirilen rekorda günümüzde kullanılan tek fiber optik çekirdekli kablo yerine dört çekirdekli bir kablo kullanan araştırmacılar, verilerin çekirdek başına yalnızca tek bir modda iletildiğini ifade etti. Böylece yeni teknolojinin mevcut hatlara kolay bir şekilde uyarlanabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.