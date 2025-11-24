Giriş
    Reuters duyurdu: Getir Yemek, Uber Eats'e satıldı

    Global teknoloji devi Uber Eats, Getir Yemek'i satın almak için prensip anlaşmasına vardı. Daha önce Trendyol Go'yu satın alan Uber Eats, Türkiye'de yemek teslimatında hakim duruma yükselecek.

    Reuters duyurdu: Getir Yemek, Uber Eats'e satıldı Tam Boyutta Gör
    Reuters, Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. Daha önce Trendyol Go’yu satın alan Uber Eats şimdi de Getir Yemek’i Mubadala’dan satın almak için anlaşmaya vardı ve Rekabet Kurumu’na başvurdu. Anlaşmanın bedeli hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli fon yöneticisi Mubadala, Getir'in ana hissedarı konumunda yer alıyor. Mubadala geçen ay Getir Araç’ı TikTak’a satmıştı. Bu defa Getir Yemek’i elinden çıkaran Mubadala, Getir’in market operasyonlarını yürütmeye devam edecek.

    Uber, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

    Uber ise Trenyol Go’nun ardından Getir Yemek’i de bünyesine katarak Türkiye’de yemek teslimatı pazarında hakim konuma yükselecek. Uber bu iki satın alımın yanı sıra Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırımla Ar-Ge merkezi kurarak ülkedeki varlığını güçlendirecek.

    Getir pandemi sonrasında söndü

    Getir, pandemi döneminde hızla büyüyerek Avrupa ve ABD’ye açılmıştı. Aralarında Mubadala’nın da katıldığı bir yatırım turu sonrasında 2022’de 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Pandemi yasaklarının sona ermesiyle birlikte Getir’e olan ilgi düştü ve Getir yurt dışındaki faaliyetlerini durdurdu.

