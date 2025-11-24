Reuters duyurdu: Getir Yemek, Uber Eats'e satıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli fon yöneticisi Mubadala, Getir'in ana hissedarı konumunda yer alıyor. Mubadala geçen ay Getir Araç’ı TikTak’a satmıştı. Bu defa Getir Yemek’i elinden çıkaran Mubadala, Getir’in market operasyonlarını yürütmeye devam edecek.
Uber, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor
Uber ise Trenyol Go’nun ardından Getir Yemek’i de bünyesine katarak Türkiye’de yemek teslimatı pazarında hakim konuma yükselecek. Uber bu iki satın alımın yanı sıra Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırımla Ar-Ge merkezi kurarak ülkedeki varlığını güçlendirecek.
Getir pandemi sonrasında söndü
Getir, pandemi döneminde hızla büyüyerek Avrupa ve ABD'ye açılmıştı. Aralarında Mubadala'nın da katıldığı bir yatırım turu sonrasında 2022'de 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Pandemi yasaklarının sona ermesiyle birlikte Getir'e olan ilgi düştü ve Getir yurt dışındaki faaliyetlerini durdurdu.