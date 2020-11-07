Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek

Son dakika kararıyla piyasaya çıkışı 10 Aralık tarihine ertelen Cyberpunk 2077’den yeni nesil AMD RX 6000 kartlar için güzel bir haber geldi. Oyun, piyasa çıkışıyla birlikte Big Navi kartlarda da ışın izleme efektlerini destekleyecek.
Geçtiğimiz haftalarda geliştirici CD Projekt Red’in yaptığı ve oyunun çıkış yaptığında sadece NVIDIA kartlarda ışın izleme efektlerini destekleyeceği açıklaması da böylece geçerliğini yitirdi. Oyunun ışın izleme desteğine yönelik açıklama, ilginç bir şekilde NVIDIA’dan Brian Burke aracılığıyla yapıldıİlginizi Çekebilir Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı
WCCFTech’e konuşan Burke, açıklamasında “Cyberpunk 2077, endüstri standardı DirectX ışın izleme API’sini kullanıyor. Bu teknoloji, DXR uyumlu her kartta kullanılabilir. Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerinin NVIDIA teknolojisiyle bir alakası yok” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak"
Böylece yeni nesil AMD kart satın almayı planlayan fakat Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerini oyunun çıkış yaptığı gün deneyimlemeyeceğini düşünen kullanıcılar için endişe edecek bir durum kalmadı.
Bazı kitlelerden “ölüm tehdidi” alacak kadar tepki gören erteleme kararı, belki de bu yüzden hayata geçirildi. Bakalım, Cyberpunk 2077 performans yarışını hangi takım önde tamamlayacak.
https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/nvidia-confirms-that-cyberpunk-2077-ray-tracing-will-work-on-any-dxr-compatible-gpu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Şu durumda konsola ve pc'ye oyun yapan geliştirici firmalar rt efektleri için Amd'nin kullandığı sistemi tercih edeceklerdir.
Yoksa nvidia için ayrıyeten geliştirme maliyetiyle herkes uğraşmaz. Anca Nvidia bu işi finanse ederse uğraşırlar o da belki.
Microsoft tarafında da xbox'da benzer bir teknoloji OpenML olacak.
Nvidia da yakında DSLL 3.0 çıkartacak. Muhtemelen AMD'nin çözümünü bekleyip öyle çıkarır 3.0'ı.
AMD mevcut gpu çekirdeklerini kullanarak hem ışın izleme hem FidelityFX (dlss) hesaplamalarını yapacak. NVIDIA programlanabilir lojik yapılar ile ayrı çekirdekler kullanarak yapıyor. Bu nedenle DXR ray tracing olmayan oyunlarında AMD kartları NVIDIA'yı geçerken görücez, lakin DXR- ray tracing aktif olduğunda NVIDIA önce olacak. DLSS / FidelityFX aktif olduğunda da performans kazancı Nvidia'da fazla olması çok muhtemel.