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    Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek

    Piyasaya çıkışı 10 Aralık tarihine ertelenen Cyberpunk 2077'nin ışın izleme efektleri, Big Navi kartlar dahil DirectX Işın izleme API’sini destekleyen tüm ekran kartlarında aktif edilebilecek.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek
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    Son dakika kararıyla piyasaya çıkışı 10 Aralık tarihine ertelen Cyberpunk 2077’den yeni nesil AMD RX 6000 kartlar için güzel bir haber geldi. Oyun, piyasa çıkışıyla birlikte Big Navi kartlarda da ışın izleme efektlerini destekleyecek.

    Geçtiğimiz haftalarda geliştirici CD Projekt Red’in yaptığı ve oyunun çıkış yaptığında sadece NVIDIA kartlarda ışın izleme efektlerini destekleyeceği açıklaması da böylece geçerliğini yitirdi. Oyunun ışın izleme desteğine yönelik açıklama, ilginç bir şekilde NVIDIA’dan Brian Burke aracılığıyla yapıldı

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    Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek

    WCCFTech’e konuşan Burke, açıklamasında “Cyberpunk 2077, endüstri standardı DirectX ışın izleme API’sini kullanıyor. Bu teknoloji, DXR uyumlu her kartta kullanılabilir. Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerinin NVIDIA teknolojisiyle bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

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    Böylece yeni nesil AMD kart satın almayı planlayan fakat Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerini oyunun çıkış yaptığı gün deneyimlemeyeceğini düşünen kullanıcılar için endişe edecek bir durum kalmadı.

    Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek
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    Bazı kitlelerden “ölüm tehdidi” alacak kadar tepki gören erteleme kararı, belki de bu yüzden hayata geçirildi. Bakalım, Cyberpunk 2077 performans yarışını hangi takım önde tamamlayacak.



    https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/nvidia-confirms-that-cyberpunk-2077-ray-tracing-will-work-on-any-dxr-compatible-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    38 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    55 dakika önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ak_n (akın çetin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Playstation 5'de?
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    wolferto (mehmet öz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dlss ye karşıda global bi teknoloji çıkarır merak etmeyin ama her zamanki gbi nvidia insanlari yolduktan sonra çıkarıyor
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    Nevfel (T. I. ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsollar amd teknolojisine sahip.



    Şu durumda konsola ve pc'ye oyun yapan geliştirici firmalar rt efektleri için Amd'nin kullandığı sistemi tercih edeceklerdir.



    Yoksa nvidia için ayrıyeten geliştirme maliyetiyle herkes uğraşmaz. Anca Nvidia bu işi finanse ederse uğraşırlar o da belki.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD Kanadında DLSS'e rakip bir yazılım çatısı duyuruldumu yeni kartlarla beraber. Varmı böyle bir şey. Çünkü gerçekten muthiş bir teknik.
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    kaptan666 (Ridvan ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) msavul4434
    AMD FidelityFX teknoloji paketi içerisinde bu teknolojiyi destekleyecek. Ancak bu kartlar satışa çıktığında hazır olmayacak. Sonra zaman içerisinde yapacaklar.

    Microsoft tarafında da xbox'da benzer bir teknoloji OpenML olacak.

    Nvidia da yakında DSLL 3.0 çıkartacak. Muhtemelen AMD'nin çözümünü bekleyip öyle çıkarır 3.0'ı.

    AMD mevcut gpu çekirdeklerini kullanarak hem ışın izleme hem FidelityFX (dlss) hesaplamalarını yapacak. NVIDIA programlanabilir lojik yapılar ile ayrı çekirdekler kullanarak yapıyor. Bu nedenle DXR ray tracing olmayan oyunlarında AMD kartları NVIDIA'yı geçerken görücez, lakin DXR- ray tracing aktif olduğunda NVIDIA önce olacak. DLSS / FidelityFX aktif olduğunda da performans kazancı Nvidia'da fazla olması çok muhtemel.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    DXR GTX serisi kartlarda da aktif edilebiliyor %50'ye varan performans kayıplarıyla, RT çekirdekleri yok haliyle ama imkan sonuçta.
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    Frobisher (Orhan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    RT çekirdekleri çıkartılmış gtx 1600 super serisi Turing mimari kartlarda olur mu sizce? hiçbiryerde ingilizce dahil bilgi bulamadım.
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