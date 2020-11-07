Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek

Tam Boyutta Gör

Son dakika kararıyla piyasaya çıkışı 10 Aralık tarihine ertelen Cyberpunk 2077’den yeni nesil AMD RX 6000 kartlar için güzel bir haber geldi. Oyun, piyasa çıkışıyla birlikte Big Navi kartlarda da ışın izleme efektlerini destekleyecek.

Geçtiğimiz haftalarda geliştirici CD Projekt Red’in yaptığı ve oyunun çıkış yaptığında sadece NVIDIA kartlarda ışın izleme efektlerini destekleyeceği açıklaması da böylece geçerliğini yitirdi. Oyunun ışın izleme desteğine yönelik açıklama, ilginç bir şekilde NVIDIA’dan Brian Burke aracılığıyla yapıldı

İlginizi Çekebilir

Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı

WCCFTech’e konuşan Burke, açıklamasında “Cyberpunk 2077, endüstri standardı DirectX ışın izleme API’sini kullanıyor. Bu teknoloji, DXR uyumlu her kartta kullanılabilir. Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerinin NVIDIA teknolojisiyle bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak"

Böylece yeni nesil AMD kart satın almayı planlayan fakat Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektlerini oyunun çıkış yaptığı gün deneyimlemeyeceğini düşünen kullanıcılar için endişe edecek bir durum kalmadı.

Tam Boyutta Gör

Bazı kitlelerden “ölüm tehdidi” alacak kadar tepki gören erteleme kararı, belki de bu yüzden hayata geçirildi. Bakalım, Cyberpunk 2077 performans yarışını hangi takım önde tamamlayacak.

https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/nvidia-confirms-that-cyberpunk-2077-ray-tracing-will-work-on-any-dxr-compatible-gpu/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.