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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor

    Cyberpunk 2077'nin üçüncü kez ertelenmesinin ardından bazı 'toksik' oyuncular geliştiricilere ölüm tehditleri yağdırmaya başladı. CD Project RED bu durumdan şikayetçi.
    4 sa.
    2,2b
    33
    13
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor
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    Cyberpunk 2077'nin üçüncü kez ertelenmesi bildiğiniz gibi bu hafta oyun dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Son yılların belki de en merakla beklenen oyunu bir yıl içerisinde maalesef üçüncü kez ertelendi. Oyunu heyecanla bekleyen bazı 'toksik hayranlar' ise yine kendilerinden bekleneni yaptı. CD Project RED geliştiricilerine yüzlerce ölüm tehditi yağdı.

    Konuyla ilgili Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Andrzej Zawadzki,"@CyberpunkGame ertelemesiyle ilgili değinmek istediğim bir konu var. Sinirlendiğinizi anlayabiliyorum, hayal kırıklığına uğradınız ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Ancak geliştiricilere ölüm tehditleri göndermek kesinlikle yanlış ve kabul edilemez. Biz de tıpkı sizler gibi insanız." ifadelerini kullandı. 

    Zawadzki ayrıca kendilerine gönderilen tehditlerden birisini de paylaştı. Mesajda; "Nerede yaşadığını biliyorum oyunu yayınla yoksa sen bittin.", "Cyberpunk'ı yayınla yoksa sana ve ailene işkence edeceğim.", "Oyunu yayınlamazsan seni canlı canlı yakarım." gibi ifadeler görülüyor. Zawadzki bunun gönderilen tüm mesajlar arasında en hafiflerinden olduğunu belirtti.

    Cyberpunk 2077'nin ertelenmesi aslına bakarsanız oyunculardan çok geliştiricileri etkiliyor. Bloomberg'ten Jason Screirer, CD Project çalışanlarının özellikle de son birkaç aylık süreçte haftalık 100 saati aşan mesailer yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Oyunun ertelenmesi bu mesailerin en az üç hafta daha uzayacağı anlamına geliyor. Büyük stüdyolarda geliştiricilere uygulanan bu "ezme" kültürü bir süredir oyun sektörünün en çok konuşulan konularından birisiydi.



    https://www.theverge.com/2020/10/28/21538525/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-death-threats-game-delay Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa. en beğenilen
    Bu kadar beyinsiz varken millete parasını iade edip oyunu iptal edin. Ölüm tehtidi nedir yaa? Terörist misiniz lan siz? Oyundur bu. Adamlar en iyisi için uğraşıyor. Ne sabırsızsınız. Sanki oynamasanız öleceksiniz. Bunlar aynı uyuşturucu bağımlısı gibi olmuş artık. Oyun bağımlısı. Ölümle tehtid edecek kadar akıllarını kaybetmişler.
    Bu kadar beyinsiz varken millete parasını iade edip oyunu iptal edin. Ölüm tehtidi nedir yaa? Terörist misiniz lan siz? Oyundur bu. Adamlar en iyisi için uğraşı...
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    Ekrem71.5 (ekrem yeltmişbirbuçuk) 3 sa.
    Csb...
    Yanıtla +6
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    napolyon94 3 sa.
    Kurgu gibi duruyor. CDPR viral olmak için kasmış. Ben bu firmanın samimiyetine inanmıyorum.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 1 sa.
    Yuhh.Forum köşelerinde aşırı fanboylar görüyoruz ama bu derecede olacağını zannetmiyorum.Bende aşırı merakla bekliyordum son ertelenmeye kadar.Bu saatten sonra yine istediği kadar ertelensin umrumda değil.Çıktığında oynarız.Tüm aurasını kaybetti bu olaylardan sonra.
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    WienerWald (AD ) 1 sa.
    Not Cool Story Bro
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Ulan ne reklam yaptılar be. Yapımcılar işi biliyor.
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 sa.
    İnsanlar kafayı yemiş.
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    alabamalı (can canam) 2 sa.
    Oyun geliştiricileri yazsaymış ananız sizi doğracağına spot mini veya yapay zeka doğrsaydı dünyaya daha faydalı olurdu.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    12 yaşındaki ergenlerdir
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    serafon 3 sa.
    Bu kadar sanala bağlamak hiç iyiye alamet değil.
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    napolyon94 3 sa.
    Kurgu gibi duruyor. CDPR viral olmak için kasmış. Ben bu firmanın samimiyetine inanmıyorum.
    Yanıtla +5
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    Ekrem71.5 (ekrem yeltmişbirbuçuk) 3 sa.
    Csb...
    Yanıtla +6
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Sürekli ertelenmesi can sıkıcı ,kaç sene beklediniz 40 gün daha sıkın dişinizi.
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    2193 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, Yazılım
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