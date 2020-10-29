Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor

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Cyberpunk 2077'nin üçüncü kez ertelenmesi bildiğiniz gibi bu hafta oyun dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Son yılların belki de en merakla beklenen oyunu bir yıl içerisinde maalesef üçüncü kez ertelendi. Oyunu heyecanla bekleyen bazı 'toksik hayranlar' ise yine kendilerinden bekleneni yaptı. CD Project RED geliştiricilerine yüzlerce ölüm tehditi yağdı.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Andrzej Zawadzki,"@CyberpunkGame ertelemesiyle ilgili değinmek istediğim bir konu var. Sinirlendiğinizi anlayabiliyorum, hayal kırıklığına uğradınız ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Ancak geliştiricilere ölüm tehditleri göndermek kesinlikle yanlış ve kabul edilemez. Biz de tıpkı sizler gibi insanız." ifadelerini kullandı.

Zawadzki ayrıca kendilerine gönderilen tehditlerden birisini de paylaştı. Mesajda; "Nerede yaşadığını biliyorum oyunu yayınla yoksa sen bittin.", "Cyberpunk'ı yayınla yoksa sana ve ailene işkence edeceğim.", "Oyunu yayınlamazsan seni canlı canlı yakarım." gibi ifadeler görülüyor. Zawadzki bunun gönderilen tüm mesajlar arasında en hafiflerinden olduğunu belirtti.

Cyberpunk 2077'nin ertelenmesi aslına bakarsanız oyunculardan çok geliştiricileri etkiliyor. Bloomberg'ten Jason Screirer, CD Project çalışanlarının özellikle de son birkaç aylık süreçte haftalık 100 saati aşan mesailer yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Oyunun ertelenmesi bu mesailerin en az üç hafta daha uzayacağı anlamına geliyor. Büyük stüdyolarda geliştiricilere uygulanan bu "ezme" kültürü bir süredir oyun sektörünün en çok konuşulan konularından birisiydi.

https://www.theverge.com/2020/10/28/21538525/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-death-threats-game-delay

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