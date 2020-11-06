Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak

Son yıllarda fazlaca olumsuz yorumlar alan popüler oyun şirketi Electronic Arts’ın en popüler markalarından Need for Speed ve Battlefield ile ilgili yeni bir haber paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek"

Electronic Arts’ın en son mali raporunda Criterion Games tarafından geliştirilen yeni bir Need for Speed oyununun ve DICE tarafından geliştirilen yeni bir Battlefield oyunun 2022 mali yılında çıkacağı açıklandı. Bu da 1 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında denk geliyor. Hatta yeni Battlefield oyununun 2021 tatil döneminde, yani 2021’in son aylarında yayınlanacağı açıklandı. Bu oyunlar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak. PC’ye de büyük ihtimalle gelecektir.

Ayrıca Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, 1 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 arasını kapsayan 2022 mali yılında toplamda 6 yeni oyun çıkartacaklarını açıkladı. Bu oyunlar ile ilgili ne yazık ki bir ayrıntı paylaşılmadı. Daha fazla ayrıntı ilkbaharda açıklanacak.

https://www.gematsu.com/2020/11/new-battlefield-and-need-for-speed-games-coming-to-ps5-xbox-series-in-fiscal-year-2022

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.