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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak

    Electronic Arts'ın en popüler serilerinden Battlefield ve Need for Speed'in yeni oyunları 2022 mali yılında yayınlanacak. Ayrıca 2022 mali yılında EA'nin 6 farklı oyunu çıkacak.
    5 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak

    Son yıllarda fazlaca olumsuz yorumlar alan popüler oyun şirketi Electronic Arts’ın en popüler markalarından Need for Speed ve Battlefield ile ilgili yeni bir haber paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek"

    Electronic Arts’ın en son mali raporunda Criterion Games tarafından geliştirilen yeni bir Need for Speed oyununun ve DICE tarafından geliştirilen yeni bir Battlefield oyunun 2022 mali yılında çıkacağı açıklandı. Bu da 1 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında denk geliyor. Hatta yeni Battlefield oyununun 2021 tatil döneminde, yani 2021’in son aylarında yayınlanacağı açıklandı. Bu oyunlar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak. PC’ye de büyük ihtimalle gelecektir.  

    Ayrıca Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, 1 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 arasını kapsayan 2022 mali yılında toplamda 6 yeni oyun çıkartacaklarını açıkladı. Bu oyunlar ile ilgili ne yazık ki bir ayrıntı paylaşılmadı. Daha fazla ayrıntı ilkbaharda açıklanacak.



    https://www.gematsu.com/2020/11/new-battlefield-and-need-for-speed-games-coming-to-ps5-xbox-series-in-fiscal-year-2022 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BoRriZ (Barış K.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    BF ve NFS yeni nesil konsol döneminde sağlam oyun yapmaları lazım.
    Yeni nesile özellikle NFS kötü başlarsa seri bitebilir belki de.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Illusive Man (Can ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bf bi 2142 patlatıyormuş bi bakmışsınız, yeni nesil grafiklerle muazzam olur futuristik bf ama tabiki öyle bi riski almazlar
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    İhsanblack02 5 gün ( Mesaj Silindi )
    BF güzel olacaktır muhakkak
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil bir BF lazım artık. BF3-BF4 gibi modern zamanda geçen, hızlı oynayış sunan oyunlar lazım.
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    Manhunt Three 4 gün ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Tam tersi, yavaşlaması gerek.
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    napolyon94 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bf 8. Jenerasyonda kan kaybetti. Bf1 ve V kotu oyunlar degildi ama ciddi kitle kaybettirdiler. Bf1 iyi pazarlandi ama yarattigi tuhaf ww1 evreni bircoklarini soguttu. Bf v ise facia bir pazarlama kampanyasi ile basladi

    her iki oyunda asiri hizli bir oyun sunuyordu. Cizgilerindenn ciktilar.. Arada birde hardline faciasi var. Bf4 desen bildigin bf3 remake.



    Bu dakikadan sonra Bf'nin eski populerligine kvusmasi icin ya modern iyi bir bf cikacak. Ya bad company serisine devam edip, bc2 benzeri rush tabanli bir oyun kuracak yada bf42, bf2 remake yaparak gecistirecekler.



    Nfs ise bu jenarasyonda rivals ile kotu bir acilis yapti. NFS 2015 de guzel grafik ve atmosfer yarattilar. Fakat oyun 60 dolar edecek icerige sahip degildi ve senaryosu kotuydu. Payback ise cok guzel bir haritaya ve eglenceli senaryo moduna sahipti. Ama grafikler gerilemiş ve lootbox'i koyduğu icin sevilmemisti. Heat ise her yonden ortalama uzeriydi. Payback de gelen offroad deneyimi gerilesedi. Ama kalan her noktada oyun iyiydi. Ozellikle nfs dunyasinda gelmis gecmis en iyi polislere sahipti. Underground 2 ve most wanted 2005 oyunlarindan bile daha iyi benim gozumde. Heat mutlaka tecrube edilmeli.



    Ozetle bf icin kan kaybi, nfs icin yeniden bir dogusun oldugu jenerasyon oldu. İns EA bf yi toparlar, nfs 'nin momentumunu devam ettirir.
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    BoRriZ (Barış K.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    BF ve NFS yeni nesil konsol döneminde sağlam oyun yapmaları lazım.
    Yeni nesile özellikle NFS kötü başlarsa seri bitebilir belki de.
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