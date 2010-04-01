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Daha fazla sayıda GTX 470 ve GTX 480, Mayıs ayında pazara girecek

9 yıl
9,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha fazla sayıda GTX 470 ve GTX 480, Mayıs ayında pazara girecek
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Nvidia resmi tanıtımını 26 Mart'ta gerçekleştirdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 12 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıma sunulacak kart sayısı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Nvidia'nın ikinci parti için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu ve Mayıs ayı içerisinde pazara sunmayı planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

EVGA gibi bazı üreticiler, 26 Mart'ta yapılan dünya lansmanına eş zamanlı olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve özel tasarımlı modeller duyurmuş olmasına karşın, Nvidia cephesinde bu modellerin yaygınlaşması Mayıs ayını bulacak gibi görünüyor. Zira eldeki verilere göre, Fermi tabanlı ilk kartlar ağırlıklı olarak referans tasarımlardan oluşacak ve özel tasarımlar Mayıs ayında içerisinde çoğalacak.

Nvidia'daki hareketliliğe rağmen AMD-ATi cephesi ise rahat görünüyor. Şu an için herhangi bir fiyat indirimine gereksinim duymayan firmanın, DirectX 11 satışlarındaki mevcut pozisyonunu, Nisan ayında açıklayacağı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla netleştirmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli model çeşitliliği açısından yılın ikinci yarısına kadar rakipsiz olması beklenen AMD-ATi'nin, yeni nesil grafik kartları için çalışmaları da devam ediyor.

Bu arada Nvidia'nın, fiyat anlamında satın alınabilirliği daha yüksek Fermi modellerini, Haziran ayında - muhtemelen Computex fuarında- göstermesi bekleniyor. GF104 kodlu GPU'nun kullanılması beklenen DirectX 11 destekli yeni modellerin GeForce GTS 4x0 serisi altında lanse edilmeleri beklenirken, teknik özellikleri ve olası fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar ATİ HD5970 Diyorum daha başka bişey demeye lüzum görmüyorum...
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showstopper41 9 yıl
Özel soğutuculu modeller ancak 2010 4. çeyrekte gelir bu hızla. 2011 den önce ferminin tadı tuzu olamayacak. Cuda ve teselletin bu kadar pahalı olmamalı.
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Kam1kaze 9 yıl
Şahsen daha küçük firma atinin önde olması hoşuma gidiyor rekabet açısından ama bu fiyatlara yansımadı :s alınabilirlik çokda yüksek değil dx11 serisinde ayrıca gtx470 bence çok başarılı bir kart overlock ve desteklediği yeni teknolojiler gerçekten hoş
Hayırlısı olsun umarım daha ucuzlar ve birçok kişiye hitap ederler.
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-MoDeStUs- 9 yıl
demekki şunu bekliyorlar.1000 kart gelirse misal 1000 tane kefal arıyorlar.tabii bunlar cepleri şişkin kefaller.bu seriye atlamayıp 2. seri gtx leri bekleseler mutlu mesut olacaklar.
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aliyazc 9 yıl
yuh be amd yeni gpu larını bile hazırladı bunlar ne yavas kaldı
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KANUNI61 9 yıl
Bigteacher
01.04.2010 Saat: 19:02
@EXcom_Zkko
Bence körü körüne Nvidia kullanan kişiler hariç, mevcut ATI kartları Fermilerin ezip geçemeyeceğini çoğu kişi aylar öncesinden rahatlıkla tahmin edebiliyordu.
İşine bakmak yerine çenelerini çalıştırıyorlar diyorsun haklısın ama konuşanlar Nvidia nın mühendisleri değil. Mühendisleri muhtemelen çok güçlü bir kart yapmaya çalıştı ancak TSMC nin mevcut üretim koşullarını, zaten büyük olan GPU larının içindeki transistör sayısının 3,2 milyara çıktığında oluşacak ısıl sorunları öngöremediler ve sonunda kartı kırpıp kırpıp piyasaya sürmek zorunda kaldılar.
Nvidia tarafında konuşanlar malum işi çene yapmak olan kişiler. Bunun için maaş alıyorlar ve daha önce defalarca kullanıcılara yalan söyleyip kullanıcıları aldatmalarına ve bunlar meydana çıkmasına rağmen kullanıcıların hala ürünlerine rağbet etmesi bu kişilerin daha cesurca atıp tutabilmelerine neden oluyor.
bak güzel kardeşim ati 4xx serisinde nm kücüttü denemesini testlerini aldı ondan sonra 5xxx serisine gecti TSMC le alakası yok sen adamlara bişeyler vereceksinki adamlarda onagöre üretim yapacaklar önceden önlemini alacaksın
ati de sıkıntı cekmedimi üretim verimliliği konusunda cekdile bir ara gpu suzlukdan fiyatlar yükseldi
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IgorStravinsky 9 yıl
Zaten şu anda ki elindeki stoklar hemen biticektir nVidia'nın.
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ayzer 9 yıl
fanatikuslar yaşadı
heralde 600 tane gelse artık açık artırmaya çıkarır nvidia...hehehehe
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hak_an 9 yıl
ekran kartsız kaldın bu ara ama s
anırım mayısı beklemek daha makul tabi dayanabilirsek :)
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DH Misafiri 9 yıl
ben şahsen beğendim kartı ama gtx470 %30 a yakın oc ile 480 i yakalıyor hemde sıcaklıklar aynı kalıyor.gtx 470 bana daha mantıklı geliyor inşallah nvidia kartları 5970'in fiyatı gibi bi fiyata piyasaya sürmezde deneme şansımız olur
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cihandark 9 yıl
''AMD-ATi cephesi ise rahat görünüyor'' tabiki rahat olacaklar nvidia kartlar açık ara önde değil şahsi görüşüme göre ayrıca sıcaklık değerleri hakkında çeşitli spekülasyonlar hatta sıcak olduklarına dair genel bir kanı var amd-ati'ın rahat olmasını anlıyorum fakat şirket ortağı gibi davranan kullanıcılarının neden rahatsız olduğunu anlayamadım gitti :P
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Canawar_ 9 yıl
tr ye nezaman gelecek acaba ya
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genelkurmay89 9 yıl
gelsin gelsin 470 in alıcısı çok olucağa benziyor
ayrıca kış aylarında evin ısıtma masrafındanda kurtulmuş olunur
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