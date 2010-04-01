Daha fazla sayıda GTX 470 ve GTX 480, Mayıs ayında pazara girecek

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Nvidia resmi tanıtımını 26 Mart'ta gerçekleştirdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 12 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıma sunulacak kart sayısı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Nvidia'nın ikinci parti için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu ve Mayıs ayı içerisinde pazara sunmayı planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

EVGA gibi bazı üreticiler, 26 Mart'ta yapılan dünya lansmanına eş zamanlı olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve özel tasarımlı modeller duyurmuş olmasına karşın, Nvidia cephesinde bu modellerin yaygınlaşması Mayıs ayını bulacak gibi görünüyor. Zira eldeki verilere göre, Fermi tabanlı ilk kartlar ağırlıklı olarak referans tasarımlardan oluşacak ve özel tasarımlar Mayıs ayında içerisinde çoğalacak.

Nvidia'daki hareketliliğe rağmen AMD-ATi cephesi ise rahat görünüyor. Şu an için herhangi bir fiyat indirimine gereksinim duymayan firmanın, DirectX 11 satışlarındaki mevcut pozisyonunu, Nisan ayında açıklayacağı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla netleştirmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli model çeşitliliği açısından yılın ikinci yarısına kadar rakipsiz olması beklenen AMD-ATi'nin, yeni nesil grafik kartları için çalışmaları da devam ediyor.

Bu arada Nvidia'nın, fiyat anlamında satın alınabilirliği daha yüksek Fermi modellerini, Haziran ayında - muhtemelen Computex fuarında- göstermesi bekleniyor. GF104 kodlu GPU'nun kullanılması beklenen DirectX 11 destekli yeni modellerin GeForce GTS 4x0 serisi altında lanse edilmeleri beklenirken, teknik özellikleri ve olası fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.