Daha fazla sayıda GTX 470 ve GTX 480, Mayıs ayında pazara girecek

Nvidia resmi tanıtımını 26 Mart'ta gerçekleştirdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 12 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıma sunulacak kart sayısı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Nvidia'nın ikinci parti için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu ve Mayıs ayı içerisinde pazara sunmayı planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.
EVGA gibi bazı üreticiler, 26 Mart'ta yapılan dünya lansmanına eş zamanlı olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve özel tasarımlı modeller duyurmuş olmasına karşın, Nvidia cephesinde bu modellerin yaygınlaşması Mayıs ayını bulacak gibi görünüyor. Zira eldeki verilere göre, Fermi tabanlı ilk kartlar ağırlıklı olarak referans tasarımlardan oluşacak ve özel tasarımlar Mayıs ayında içerisinde çoğalacak.
Nvidia'daki hareketliliğe rağmen AMD-ATi cephesi ise rahat görünüyor. Şu an için herhangi bir fiyat indirimine gereksinim duymayan firmanın, DirectX 11 satışlarındaki mevcut pozisyonunu, Nisan ayında açıklayacağı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla netleştirmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli model çeşitliliği açısından yılın ikinci yarısına kadar rakipsiz olması beklenen AMD-ATi'nin, yeni nesil grafik kartları için çalışmaları da devam ediyor.
Bu arada Nvidia'nın, fiyat anlamında satın alınabilirliği daha yüksek Fermi modellerini, Haziran ayında - muhtemelen Computex fuarında- göstermesi bekleniyor. GF104 kodlu GPU'nun kullanılması beklenen DirectX 11 destekli yeni modellerin GeForce GTS 4x0 serisi altında lanse edilmeleri beklenirken, teknik özellikleri ve olası fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.
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Hayırlısı olsun umarım daha ucuzlar ve birçok kişiye hitap ederler.
01.04.2010 Saat: 19:02
@EXcom_Zkko
Bence körü körüne Nvidia kullanan kişiler hariç, mevcut ATI kartları Fermilerin ezip geçemeyeceğini çoğu kişi aylar öncesinden rahatlıkla tahmin edebiliyordu.
İşine bakmak yerine çenelerini çalıştırıyorlar diyorsun haklısın ama konuşanlar Nvidia nın mühendisleri değil. Mühendisleri muhtemelen çok güçlü bir kart yapmaya çalıştı ancak TSMC nin mevcut üretim koşullarını, zaten büyük olan GPU larının içindeki transistör sayısının 3,2 milyara çıktığında oluşacak ısıl sorunları öngöremediler ve sonunda kartı kırpıp kırpıp piyasaya sürmek zorunda kaldılar.
Nvidia tarafında konuşanlar malum işi çene yapmak olan kişiler. Bunun için maaş alıyorlar ve daha önce defalarca kullanıcılara yalan söyleyip kullanıcıları aldatmalarına ve bunlar meydana çıkmasına rağmen kullanıcıların hala ürünlerine rağbet etmesi bu kişilerin daha cesurca atıp tutabilmelerine neden oluyor.
bak güzel kardeşim ati 4xx serisinde nm kücüttü denemesini testlerini aldı ondan sonra 5xxx serisine gecti TSMC le alakası yok sen adamlara bişeyler vereceksinki adamlarda onagöre üretim yapacaklar önceden önlemini alacaksın
ati de sıkıntı cekmedimi üretim verimliliği konusunda cekdile bir ara gpu suzlukdan fiyatlar yükseldi
heralde 600 tane gelse artık açık artırmaya çıkarır nvidia...hehehehe
anırım mayısı beklemek daha makul tabi dayanabilirsek :)
ayrıca kış aylarında evin ısıtma masrafındanda kurtulmuş olunur