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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı

    Mi True Wireless Earbuds 2C tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde Basic olarak satılan model ile hemen hemen aynı. Düşük fiyat seviyesi için kaliteden biraz ödün verilmiş.
    6 gün
    3,3b
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık pazarında hem Redmi hem de kendi markası altında sayısız ürün piyasaya süren Xiaomi durmak bilmiyor. Firma şimdi de maliyete oynayan Mi True Wireless Earbuds 2C tam kablosuz kulaklık modelini duyurdu.

    Mi True Wireless Earbuds 2C özellikleri ve fiyatı

    Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık modeli kısa süre önce tanıtılan Mi True Wireless Earphones 2 modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Gövde ve kutu tasarımı bir miktar değişen modelin farkı ses kalitesinde ortaya çıkıyor.

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    Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık modeli AAC kodek desteği ile geliyor. Daha berrak ses kalitesi sunan LDHC Hi-Res kodeğine yer verilmemiş ancak yine aynı 14.2mm ses sürücüleri kullanılıyor.

    Her kulaklık parçası 4.7 gram ve taşıma kutusu da 48 gram ağırlığında. Ana parçadan bir miktar uzaklaştırılan kulaklık parçası kulağa daha rahat oturuyor ve kolayca düşmüyor. Kulaklık kızıl ötesi sensör ile kulağınızdan aldığınızda da müziği durduruyor. İki mikrofon ile çevresel gürültü engelleme yapılabiliyor.

    Tek şarj ile kulaklık 5 saate kadar, kutusu ile birlikte toplamda 20 saate kadar kullanılabiliyor. Kutu ise USB Tip-C ile 1.5 saatte şarj oluyor. Model kutudan çıkardığınızda anında eşleşme yapabiliyor. Dış kısımda dokunmatik kontoller mevcut. Mi True Wireless Earbuds 2C için 34$ fiyat etiketi belirlenmiş. Ülkemizde Basic olarak çok benzer özellikleri olan kulaklık 220TL civarında.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/15/xiaiomi-launches-the-mi-true-wireless-earbuds-2c-for-rs-2499-34/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 19 sa.
    Arkadaşa katılıyorum çok tuhaf duruyor.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 6 gün
    Bu tip kulaklıklar nedense hiç hoşuma gitmiyor...
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    Ceasar159 (Sezer Kus) 6 gün
    Müzik konusunda mukemmel işler başaracağını düşünmesemde hem küçük olsun hem ucuz olsun telefonla konuşayım arada normal ses seviyesinde müzikte dinleyeyim dersen güzel bence. Tip olarakta güzel.
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