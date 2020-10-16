Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı

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Tam kablosuz kulaklık pazarında hem Redmi hem de kendi markası altında sayısız ürün piyasaya süren Xiaomi durmak bilmiyor. Firma şimdi de maliyete oynayan Mi True Wireless Earbuds 2C tam kablosuz kulaklık modelini duyurdu.

Mi True Wireless Earbuds 2C özellikleri ve fiyatı

Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık modeli kısa süre önce tanıtılan Mi True Wireless Earphones 2 modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Gövde ve kutu tasarımı bir miktar değişen modelin farkı ses kalitesinde ortaya çıkıyor.

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Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık modeli AAC kodek desteği ile geliyor. Daha berrak ses kalitesi sunan LDHC Hi-Res kodeğine yer verilmemiş ancak yine aynı 14.2mm ses sürücüleri kullanılıyor.

Her kulaklık parçası 4.7 gram ve taşıma kutusu da 48 gram ağırlığında. Ana parçadan bir miktar uzaklaştırılan kulaklık parçası kulağa daha rahat oturuyor ve kolayca düşmüyor. Kulaklık kızıl ötesi sensör ile kulağınızdan aldığınızda da müziği durduruyor. İki mikrofon ile çevresel gürültü engelleme yapılabiliyor.

Tek şarj ile kulaklık 5 saate kadar, kutusu ile birlikte toplamda 20 saate kadar kullanılabiliyor. Kutu ise USB Tip-C ile 1.5 saatte şarj oluyor. Model kutudan çıkardığınızda anında eşleşme yapabiliyor. Dış kısımda dokunmatik kontoller mevcut. Mi True Wireless Earbuds 2C için 34$ fiyat etiketi belirlenmiş. Ülkemizde Basic olarak çok benzer özellikleri olan kulaklık 220TL civarında.

https://www.gizmochina.com/2020/10/15/xiaiomi-launches-the-mi-true-wireless-earbuds-2c-for-rs-2499-34/

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