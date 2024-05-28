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    DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor

    DARPA, askeri drone'ları uçuş sırasında kablosuz olarak şarj etmek için uzak alan kablosuz güç aktarımı teknolojisine yatırım yapıyor. Böylece drone'ların kullanım süresini arttırmayı hedefliyor.
    DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), askeri drone'ları uçuş sırasında kablosuz olarak şarj etmek için uzak alan kablosuz güç aktarımı (veya güç ışınlaması) teknolojisine yatırım yapıyor. Teksas Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında çalışan Dr. Ifana Mahbub'a projesi için 500 bin dolar kaynak aktaran DARPA, teknolojinin gelişimi için 250 bin dolar ek fon sundu.

    Cep telefonlarından aşina olduğumuz kablosuz şarj teknolojisi ile kısa mesafeden elektromanyetik dalgalar kullanarak telefonları şarj edebiliyoruz. Sistemin çalışma mantığı ise basit.  Bir bobin tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgalar, telefonda yer alan başka bir bobin tarfından yakalanarak elektrik akımına dönüştürülüyor. Böylece elektrik elektromanyetik dalga şeklinde iletiliyor.

    DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Mahbub ve ekibi ise elektromanyetik dalgaları çok daha uzaklara göndermek için uzak alan teknolojisini araştırıyor. Böylece dronun pil değişimi veya şarj için üsse geri dönme ihtiyacının ortadan kaldırılarak çok daha uzun ve kesintisiz olarak hizmet verebilmesi amaçlanıyor.

    Faz dizili antenler kullanılıyor

    DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacıların önündeki en büyük engellerinden biri, elektromanyetik ışınların uzak mesafelere taşınırken saçılıp güç kaybetmesi. Araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelmek için faz dizili (phased-array) antenleri kullandılar. Bu antenler, elektromanyetik ışını belirli bir yol boyunca yönlendirmek için vericilerden ve daha küçük antenlerden oluşan bir sistem. Teknoloji ayrıca, sinyalin doğru yönde hareket etmesini sağlamak amacıyla İHA'nın hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlemek için telemetri verisini de kullanıyor.

    Mahbub, amaçlarının, dalga formunun yol kaybını en aza indirecek şekilde düzenleyerek mümkün olan en az kayıpla aktarmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu teknolojinin elektrikli araçlar, cep telefonları ve giyilebilir cihazlar gibi diğer alanlarda kullanılabileceğini söylüyor. Mahbub aynı zamanda, düşük frekanslı, güvenli, FCC'nin onayladığı seviyede kullanılabilecek ve insanlardaki tıbbi implantları şarj etme potansiyeline sahip kablosuz şarj teknolojisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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