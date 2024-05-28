DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), askeri drone'ları uçuş sırasında kablosuz olarak şarj etmek için uzak alan kablosuz güç aktarımı (veya güç ışınlaması) teknolojisine yatırım yapıyor. Teksas Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında çalışan Dr. Ifana Mahbub'a projesi için 500 bin dolar kaynak aktaran DARPA, teknolojinin gelişimi için 250 bin dolar ek fon sundu.

Cep telefonlarından aşina olduğumuz kablosuz şarj teknolojisi ile kısa mesafeden elektromanyetik dalgalar kullanarak telefonları şarj edebiliyoruz. Sistemin çalışma mantığı ise basit. Bir bobin tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgalar, telefonda yer alan başka bir bobin tarfından yakalanarak elektrik akımına dönüştürülüyor. Böylece elektrik elektromanyetik dalga şeklinde iletiliyor.

Tam Boyutta Gör Mahbub ve ekibi ise elektromanyetik dalgaları çok daha uzaklara göndermek için uzak alan teknolojisini araştırıyor. Böylece dronun pil değişimi veya şarj için üsse geri dönme ihtiyacının ortadan kaldırılarak çok daha uzun ve kesintisiz olarak hizmet verebilmesi amaçlanıyor.

Faz dizili antenler kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Araştırmacıların önündeki en büyük engellerinden biri, elektromanyetik ışınların uzak mesafelere taşınırken saçılıp güç kaybetmesi. Araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelmek için faz dizili (phased-array) antenleri kullandılar. Bu antenler, elektromanyetik ışını belirli bir yol boyunca yönlendirmek için vericilerden ve daha küçük antenlerden oluşan bir sistem. Teknoloji ayrıca, sinyalin doğru yönde hareket etmesini sağlamak amacıyla İHA'nın hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlemek için telemetri verisini de kullanıyor.

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Mahbub, amaçlarının, dalga formunun yol kaybını en aza indirecek şekilde düzenleyerek mümkün olan en az kayıpla aktarmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu teknolojinin elektrikli araçlar, cep telefonları ve giyilebilir cihazlar gibi diğer alanlarda kullanılabileceğini söylüyor. Mahbub aynı zamanda, düşük frekanslı, güvenli, FCC'nin onayladığı seviyede kullanılabilecek ve insanlardaki tıbbi implantları şarj etme potansiyeline sahip kablosuz şarj teknolojisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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