DARPA, drone'ları havada kablosuz şarj etmek için çalışıyor

Cep telefonlarından aşina olduğumuz kablosuz şarj teknolojisi ile kısa mesafeden elektromanyetik dalgalar kullanarak telefonları şarj edebiliyoruz. Sistemin çalışma mantığı ise basit. Bir bobin tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgalar, telefonda yer alan başka bir bobin tarfından yakalanarak elektrik akımına dönüştürülüyor. Böylece elektrik elektromanyetik dalga şeklinde iletiliyor.
Faz dizili antenler kullanılıyor
Mahbub, amaçlarının, dalga formunun yol kaybını en aza indirecek şekilde düzenleyerek mümkün olan en az kayıpla aktarmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu teknolojinin elektrikli araçlar, cep telefonları ve giyilebilir cihazlar gibi diğer alanlarda kullanılabileceğini söylüyor. Mahbub aynı zamanda, düşük frekanslı, güvenli, FCC'nin onayladığı seviyede kullanılabilecek ve insanlardaki tıbbi implantları şarj etme potansiyeline sahip kablosuz şarj teknolojisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.