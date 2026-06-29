Kablosuz şarjda yeni dönem: Qi 50W standardı için dev markalar birleşti

Çin kaynaklı bir rapora göre, yakın zamanda Pekin'deki Xiaomi merkezinde düzenlenen WPC Qi toplantısında Apple, Google, Huawei, Opo, Vivo ve Xiaomi gibi teknoloji devleri bir araya gelerek yeni nesil yüksek güçlü kablosuz şarj standardının teknik detaylarını değerlendirdi. Toplantıda prototip testleri ve standartlaştırma sürecine ilişkin önemli adımların ele alındığı belirtiliyor.
Qi 50W standardının teknik çerçevesi büyük ölçüde hazır
Aktarılan bilgilere göre Qi 50W standardının donanım tasarım parametreleri büyük ölçüde tamamlandı. Geliştirme süreci planlandığı şekilde ilerlerse standardın resmi olarak 2028 yılında duyurulması bekleniyor.
Yeni standartta Xiaomi'nin önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Şirketin kendi geliştirdiği düşük endüktanslı, düşük voltajlı ve yüksek güçlü kablosuz şarj mimarisinden elde edilen teknolojilerin Qi 50W standardına katkı sağladığı belirtiliyor.
Düşük endüktanslı tasarım sayesinde bobin modülündeki enerji kayıplarının azaltılması ve daha karmaşık cihaz tasarımlarına uyum sağlanması hedefleniyor. Düşük voltaj yaklaşımı ise güvenlik, şarj verimliliği, ısı yönetimi ve sistem karmaşıklığı arasında daha iyi bir denge kurulmasına yardımcı olacak.
Amaç markalar arasında tam uyumluluk sağlamak
Çinli akıllı telefon üreticileri yıllardır 50W ve üzeri kablosuz şarj hızları sunuyor olsa da bu teknolojiler genellikle yalnızca şirketlerin kendi şarj istasyonlarıyla çalışıyordu. Qi 50W standardının en önemli hedeflerinden biri ise bu sorunu ortadan kaldırmak olacak.
Yeni standart sayesinde farklı markalara ait telefonların ve üçüncü taraf aksesuarların aynı yüksek hızlı kablosuz şarj deneyimini sunabilmesi amaçlanıyor. Böylece kullanıcılar belirli bir markanın özel şarj standına bağlı kalmadan daha yüksek hızlardan faydalanabilecek. Ayrıca standartlaştırılmış yapı sayesinde daha iyi termal yönetim, daha düşük enerji kaybı ve daha güvenli kullanım da hedefleniyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/qi-50w-wireless-charging-standard-plans-3682173/ https://www.ithome.com/0/969/104.htm Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş