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    Kablosuz şarjda yeni dönem: Qi 50W standardı için dev markalar birleşti

    Kablosuz şarj teknolojilerinde yeni bir dönem için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Wireless Power Consortium, Qi2 25W standardının yerini alması beklenen yeni Qi 50W standardı üzerinde çalışıyor.

    Kablosuz şarjda marka bağımlılığı sona erebilir: Qi 50W yolda Tam Boyutta Gör
    Kablosuz şarj teknolojilerinde yeni bir dönem için çalışmalar başladı. Kablolu şarj hızları büyük ölçüde olgunlaşmışken, sektörün odağı artık daha hızlı ve daha verimli kablosuz şarj çözümlerine kayıyor. Bu kapsamda Wireless Power Consortium (WPC), gelecekte Qi2 25W standardının yerini alması beklenen yeni Qi 50W standardı üzerinde çalışıyor.

    Çin kaynaklı bir rapora göre, yakın zamanda Pekin'deki Xiaomi merkezinde düzenlenen WPC Qi toplantısında Apple, Google, Huawei, Opo, Vivo ve Xiaomi gibi teknoloji devleri bir araya gelerek yeni nesil yüksek güçlü kablosuz şarj standardının teknik detaylarını değerlendirdi. Toplantıda prototip testleri ve standartlaştırma sürecine ilişkin önemli adımların ele alındığı belirtiliyor.

    Qi 50W standardının teknik çerçevesi büyük ölçüde hazır

    Aktarılan bilgilere göre Qi 50W standardının donanım tasarım parametreleri büyük ölçüde tamamlandı. Geliştirme süreci planlandığı şekilde ilerlerse standardın resmi olarak 2028 yılında duyurulması bekleniyor.

    Yeni standartta Xiaomi'nin önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Şirketin kendi geliştirdiği düşük endüktanslı, düşük voltajlı ve yüksek güçlü kablosuz şarj mimarisinden elde edilen teknolojilerin Qi 50W standardına katkı sağladığı belirtiliyor.

    Düşük endüktanslı tasarım sayesinde bobin modülündeki enerji kayıplarının azaltılması ve daha karmaşık cihaz tasarımlarına uyum sağlanması hedefleniyor. Düşük voltaj yaklaşımı ise güvenlik, şarj verimliliği, ısı yönetimi ve sistem karmaşıklığı arasında daha iyi bir denge kurulmasına yardımcı olacak.

    Amaç markalar arasında tam uyumluluk sağlamak

    Çinli akıllı telefon üreticileri yıllardır 50W ve üzeri kablosuz şarj hızları sunuyor olsa da bu teknolojiler genellikle yalnızca şirketlerin kendi şarj istasyonlarıyla çalışıyordu. Qi 50W standardının en önemli hedeflerinden biri ise bu sorunu ortadan kaldırmak olacak.

    Yeni standart sayesinde farklı markalara ait telefonların ve üçüncü taraf aksesuarların aynı yüksek hızlı kablosuz şarj deneyimini sunabilmesi amaçlanıyor. Böylece kullanıcılar belirli bir markanın özel şarj standına bağlı kalmadan daha yüksek hızlardan faydalanabilecek. Ayrıca standartlaştırılmış yapı sayesinde daha iyi termal yönetim, daha düşük enerji kaybı ve daha güvenli kullanım da hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/qi-50w-wireless-charging-standard-plans-3682173/ https://www.ithome.com/0/969/104.htm
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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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