DBS Bank, DeFi teknolojisini kullanmaya başladı

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Güneydoğu Asya’nın en büyük kripto kredi şirketlerinden Singapur merkezli DBS Bank, halka açık bir Blockchain’ine izin verilen merkezi olmayan finans (DeFi) likidite havuzlarını kullanarak döviz ve devlet tahvili alım satımını test eden ilk bankalardan biri olduğunu söyledi.

Bunun yanında Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından Haziran ayında başlatılan Project Guardian, dijital varlıkların platformlar ve likidite havuzları arasında alınıp satılmasını sağlayan açık ve birlikte çalışabilir ağlar oluşturmak için halka açık blockchain ağlarının kullanımını keşfetmeyi amaçlıyor.

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Son olarak belirtmek gerekirse DBS’nin strateji başkanı Han Kwee Juan, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Akıllı sözleşmeler, özellikle tüm anonim cüzdanların Müşterinizi Tanıyın süreçleri gibi güven çapaları tarafından doğrulandığı izin verilen bir pazarda yer alıyorsa, yürütmenin son derece güvenilir bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğini yeniden şekillendirecek”

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