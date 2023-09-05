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    Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndan 'blockchain' hamlesi

    Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSE Group), blockchain tabanlı alım satım platformu oluşturacak. Şirketin mantığında, bir blockchain ticaret mekanı düşüncesi yer alıyor.

    Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndan 'blockchain' hamlesi Tam Boyutta Gör

    Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSE Group), blockchain destekli bir alım satım platformu oluşturmayı planlıyor. LSE Group, blockchain’in geleneksel finansa uyarlanabilirliği ve geliştirilebilirliği konusundaki soru işaretlerini gidermek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

    Financial Times’ta verilen habere göre, şirket, bir yıldır blockchain’i irdeliyor ve teknolojinin potansiyel avantajlarını araştırıyor.

    Bilindiği üzere kripto para birimlerinin ticareti ve borsaların işlevselliği de blockchain üzerinden yürütülüyor. Bu teknolojinin geleneksel finans ile uyum içerisinde çalışması ise muhtemel sonuç olarak görülüyor.

    LSE Group’un Sermaye Piyasaları Başkanı Murray Roos, şirketin yaptığı blockchain araştırmalarına değindi. Ross, kripto paralara dair herhangi bir şeye yönelmeyeceklerini aktardı. Sadece teknolojiyi irdeleyen şirket, daha ucuz ve şeffaf bir geleneksel varlık ticareti oluşturmayı hedefliyor.

    Son olarak, SWIFT, çeşitli blockchain ağları arasındaki birlikte çalışabilirlik sorununu çözebileceğini aktarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 2 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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