Alibaba’nın fintech şirketi blockchain faaliyetlerine başladı

Çinli fintech girişimi Ant Group, kurumsal müşterilerin gerçek dünya varlıkları üzerinde işlem yapmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyacak blockchain platformunu piyasaya sürdü. ZAN adındaki bu yeni marka, Alibaba desteğini arkasına almış durumda.
Alibaba’nın iştiraki olan Ant Group’tan gelen açıklamada, ZAN’ın Web3 geliştirmelerine ve blockchain teknolojisini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ZAN İcra Kurulu Başkanı Zhang Hui, ZAN’ın kurumsal ve bireysel müşterilere blockchain uygulama geliştirme ürünleri ve hizmetlerini sunacağını belirtti.
Şanghay’daki bir konferansta görüşlerini paylaşan Hui, “Ant Group olarak uygulama geliştirme sürecinde verimlilik ve güvenlikle ilgili darboğazları gördük” dedi.
ZAN’ın ayrıca farklı hizmetleri de bulunuyor. Blockchain platformu, elektronik ortamda müşterileri tanıma, kara para aklamayı önleme ve işlem hizmetleri gibi çeşitli alanlarda müşterilere hizmet sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.