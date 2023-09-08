Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alibaba’nın fintech şirketi blockchain faaliyetlerine başladı

    Küresel dev Alibaba’nın fintech iştiraki olan Ant Group, blockchain markası ZAN’ı piyasaya sürdü. Denizaşırı blockchain girişimi, kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet verecek.
    Alibaba’nın fintech şirketi blockchain faaliyetlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Alibaba, çeşitli girişimleri aracılığıyla blockchain ve dijital varlıklar alanında faaliyetlerini yürütüyor. Bu girişimlerden birisi olan Ant Group, blockchain hizmetlerine başladı. Kuruluş, Hong Kong ve Singapur gibi denizaşırı ülkelere odaklanacak.

    Çinli fintech girişimi Ant Group, kurumsal müşterilerin gerçek dünya varlıkları üzerinde işlem yapmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyacak blockchain platformunu piyasaya sürdü. ZAN adındaki bu yeni marka, Alibaba desteğini arkasına almış durumda.

    Alibaba’nın iştiraki olan Ant Group’tan gelen açıklamada, ZAN’ın Web3 geliştirmelerine ve blockchain teknolojisini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

    Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ZAN İcra Kurulu Başkanı Zhang Hui, ZAN’ın kurumsal ve bireysel müşterilere blockchain uygulama geliştirme ürünleri ve hizmetlerini sunacağını belirtti.

    Şanghay’daki bir konferansta görüşlerini paylaşan Hui, “Ant Group olarak uygulama geliştirme sürecinde verimlilik ve güvenlikle ilgili darboğazları gördük” dedi.

    ZAN’ın ayrıca farklı hizmetleri de bulunuyor. Blockchain platformu, elektronik ortamda müşterileri tanıma, kara para aklamayı önleme ve işlem hizmetleri gibi çeşitli alanlarda müşterilere hizmet sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros"ta çalışmak ekşi raboom valiz yorum subap yanması pubg engellediğim kişi beni görür mü elektrikli motor hız sınırı kaldırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız