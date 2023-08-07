Tam Boyutta Gör Singapur’un düzenleyici kurumu olan MAS, yeni bir duyuruda bulundu. Bu duyuruya göre MAS, Fintech inovasyonunu desteklediğinin mesajını verdi. Düzenleyici kurum, Web3’ün de aralarında bulunduğu teknolojik hamlelere 150 milyon dolarlık fon sağlayacak.

Singapur Para Otoritesi (MAS), teknolojik yeniliklerin arkasında durmaya devam ediyor. Singapur’un düzenleyicisi, Web3 ve benzeri inovasyonlar için güçlü bir fon desteği sunacak.

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İnovasyonlara desteğini web sitesi üzerinden duyuran MAS, şu sözleri kullandı;

“MAS, Web 3.0 gibi gelişmekte olan teknolojilerden kaynaklanan yenilikçi FinTech çözümlerini desteklemek için sektörle ortaklık kurmanın önemini kabul etmektedir”

MAS, Web3 gibi gelişmekte olan teknolojilerden kaynaklanan inovasyona katkı sağlamak için Finans Sektörü Teknoloji ve İnovasyon Programı ile fon desteği sağlayacak. Bu program, üç yıl boyunca 150 milyon Singapur dolarına kadar fon sunacağını taahhüt etti.

Ayrıca MAS, yeni teknolojilerin endüstriyel kullanımında öncelik verilmesi amacıyla açık çağrılarda bulunacağını belirtti.

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Singapur, Web3 ve diğer inovasyonların arkasında