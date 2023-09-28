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    Anlık Bildirim

    Binance: “Türkiye blockchain ve Web 3.0 teknolojilerinin global merkezi olabilir”

    Türkiye'nin blockchain ve Web 3.0 teknolojileri alanında global merkez olabileceğine vurgu yapan Binance, bu sene Binance Blockchain Week etkinliğini Türkiye'de düzenleyecek.
    Binance Blockchain Week, 8-9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Tam Boyutta Gör
    2020 yılında faaliyetlerine başlayan Binance TR, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle üçüncü yılını kutladı. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve Binance CMO’su Rachel Conlan, Türkiye’deki çalışmalar ve hedefler hakkında açıklamalar yaptı.

    Türkiye, Binance’in en önemli pazarları arasında yer alıyor. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Binance’in son üç aydaki en yüksek beş trafik kaynağı ülke arasında Türkiye’nin birinci sırada yer aldığını ve Türkiye’den Binance Global’e olan trafiğin son üç ay içerisinde önceki üç aya göre yükselişte olduğunu söyledi.

    Binance Blockchain Week'e bu sene Türkiye ev sahipliği yapacak

    Binance’in en önemli etkinliklerinden Binance Blockchain Week’in (BBW) bu sene 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceği duyuruldu. Bu gelişmenin, Binance’in Türkiye pazarına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirten Dönmez, “BBW zaten dünya çapında takip edilen bir etkinlik. Bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilecek olması ve Binance’in kurucusu CZ’nin son dönemlerde oldukça aktif kullandığı sosyal medyada BBW ile bağlantılı olarak Türkiye ile ilgili içerikler girmesi de BBW’ye olan dikkati arttırdı. Umuyorum ki dünya çapında takip edilen bir etkinliği Türkiye’de layığı ile yerine getireceğiz. BBW, Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına da büyük bir katkı verecek.” dedi.

    BBW için İstanbul’a kripto para, Web3 ve blok zincir konularında alanında dünyaca tanınan ve saygı duyulan isimler geleceğini belirten Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, “BBW’de sunulacak içeriğin yanı sıra konuşmacılar da yeterince dikkat çeken kişiler. Bu nedenle Kasım ayında kripto para, blok zincir ve Web3 dünyasının gözü kulağı İstanbul’da olacak.” dedi.

    Binance’in, Türk topluluğundan yıllardır aldığı güçlü destekten gurur duyduğunu belirten Binance CMO’su Racher Conlan ise, bu nedenle Binance'ın bayrak gemisi olan Binance Blockchain Week konferansını, bu yıl Türkiye'ye getireceklerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 8 ve 9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Binance Blockchain Week İstanbul’un, yenilikçi liderlerin bir araya geleceği ve Web3'ün geleceği hakkında yapılan konuşmaların ve blok zincirinin milyarlarca insanın günlük yaşamlarını nasıl güçlendirebileceği konularının ele alınacağı bir buluşma olacağını vurgulayan Conlan, "Binance Blockchain Week, sadece Binance ile ilgili değil. Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcının katılacağı bu konferans, Web3 etrafında değerli konuşmalara ev sahipliği yapacak. Bu nedenle BBW, fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmeyi kolaylaştırmak, bağlantılar kurmak ve sorunlara çözüm bulmak için mükemmel bir fırsat. İstanbul'daki yaklaşan konferans, geçen yıl sırasıyla Dubai ve Paris'te gerçekleştirdiğimiz inanılmaz başarılarımızı takip ediyor." şeklinde konuştu.

    Binance Blockchain Week'i 2,5 milyonun üzerinde kişi takip edecek

    Binance CMO’su Rachel Conlan, "Tüm dünyadan 3000 kişinin katılımını bekliyoruz. 2,5 milyon kişininse canlı yayını internetten takip edeceğini tahmin ediyoruz. Etkinlik, Web 3.0 ve blockchain teknolojilerinde Türkiye'nin dünyada oynayabileceği role ilişkin önemli bir mesajı tüm dünyaya iletecek.” dedi.

    Kadın katılımcıların oranı yüksek

    İstanbul’da düzenlenecek Binance Blockchain Week’e katılım için kayıt oluşturan kullanıcıların 5’te 1’ini kadınlar oluşturuyor. Bu orana dikkat çeken Conlan, “Bu oran geçmiş etkinliklerde 20'ye birdi. Türkiye sektörde cinsiyet eşitliği adına tüm dünyanın çok önünde. Türkiye'deki çalışanlarımızda kadın erkek oranımız yarı yarıya. Bu sektör erkek egemen bir sektör değil. Kadınların bu alanda gelecekte çok daha etkin rol alacağını ve fırsat eşitliğini potansiyellerini gerçekleştirmek üzere kendi lehlerine kullanacağını öngörüyoruz.” dedi.

    Binance Blockchain Week'e katılmak için bu bağlantıdan bilet alabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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