JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemine odaklandı

JPMorgan, dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine yakın durmasıyla biliniyor. Dev bankanın planları arasında, geleneksel finans sisteminin blockchain ile entegrasyonu yer alıyor.
Bankacılık devi JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme ve mutabakat sistemi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bloomberg’ün yapmış olduğu bir haberde, JPMorgan’ın blockchain girişimlerinde işlem hızına ve düşük maliyete odaklandığı ifade edildi.
JPMorgan, bu girişimleri sonucunda dijital bir mevduat token’ı geliştirmeyi hedefliyor. Proje için gerekli altyapının büyük bölümü geliştirildi.
ABD’li düzenleyicilerin yoğun bir şekilde sektör üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çeken haber, JPMorgan’ın tüm çalışmalarını onay alarak kaydetmek zorunda kalacağını belirtti.
Dijital token ödeme ve mutabakat sistemi, mevduatların dijital versiyonunu temsil eden mevduat token’ı aracılığıyla işlem görecek.
Banka geçen yıl mevduat token ödeme sistemini test etmek için Singapur Para Otoritesi ile işbirliği yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.