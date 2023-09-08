Tam Boyutta Gör Dev bankacılık kuruluşu JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemleri için araştırma yapıyor. Bankacılık devinin, blockchain çalışmaları aracılığıyla işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeyi amaçladığı bildirildi.

JPMorgan, dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine yakın durmasıyla biliniyor. Dev bankanın planları arasında, geleneksel finans sisteminin blockchain ile entegrasyonu yer alıyor.

Bankacılık devi JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme ve mutabakat sistemi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bloomberg’ün yapmış olduğu bir haberde, JPMorgan’ın blockchain girişimlerinde işlem hızına ve düşük maliyete odaklandığı ifade edildi.

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JPMorgan, bu girişimleri sonucunda dijital bir mevduat token’ı geliştirmeyi hedefliyor. Proje için gerekli altyapının büyük bölümü geliştirildi.

ABD’li düzenleyicilerin yoğun bir şekilde sektör üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çeken haber, JPMorgan’ın tüm çalışmalarını onay alarak kaydetmek zorunda kalacağını belirtti.

Dijital token ödeme ve mutabakat sistemi, mevduatların dijital versiyonunu temsil eden mevduat token’ı aracılığıyla işlem görecek.

Banka geçen yıl mevduat token ödeme sistemini test etmek için Singapur Para Otoritesi ile işbirliği yapmıştı.

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JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemine odaklandı