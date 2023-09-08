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    Anlık Bildirim

    JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemine odaklandı

    Bankacılık devi JPMorgan, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirmek içimn blockchain teknolojisine odaklandı.                           
    JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemine odaklandı Tam Boyutta Gör
    Dev bankacılık kuruluşu JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme sistemleri için araştırma yapıyor. Bankacılık devinin, blockchain çalışmaları aracılığıyla işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeyi amaçladığı bildirildi.

    JPMorgan, dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine yakın durmasıyla biliniyor. Dev bankanın planları arasında, geleneksel finans sisteminin blockchain ile entegrasyonu yer alıyor.

    Bankacılık devi JPMorgan, blockchain tabanlı ödeme ve mutabakat sistemi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bloomberg’ün yapmış olduğu bir haberde, JPMorgan’ın blockchain girişimlerinde işlem hızına ve düşük maliyete odaklandığı ifade edildi.

    JPMorgan, bu girişimleri sonucunda dijital bir mevduat token’ı geliştirmeyi hedefliyor. Proje için gerekli altyapının büyük bölümü geliştirildi.

    ABD’li düzenleyicilerin yoğun bir şekilde sektör üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çeken haber, JPMorgan’ın tüm çalışmalarını onay alarak kaydetmek zorunda kalacağını belirtti.

    Dijital token ödeme ve mutabakat sistemi, mevduatların dijital versiyonunu temsil eden mevduat token’ı aracılığıyla işlem görecek.

    Banka geçen yıl mevduat token ödeme sistemini test etmek için Singapur Para Otoritesi ile işbirliği yapmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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