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    Moneygram kripto para ticaretini başlıyor

    Finans dünyasının önde gelen platformlarından birisi olan Moneygram, mobil uygulama içerisinde kripto para saklama veya ticaretini gerçekleştirmeye izin veriyor. 
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    Ripple’ın eski ortaklarından ve önde gelen para transfer şirketlerinden biri olan MoneyGram, kripto para dünyasına her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Stellar ile stabil para gönderimi konusunda son aşamaya gelen firma şimdi de kripto para ticaretini başlatıyor.

    MoneyGram ile kripto para ticareti

    Yapılan açıklamaya göre şimdilik ABD sınırları içerisinde MoneyGram mobil uygulaması ile kripto para ticareti ve saklamak mümkün hale geldi. İlk etapta Bitcoin, Ethereum ve Litecoin kripto paraları ile ticaret yapılabiliyor.

    Yeni özellik için MoneyGram ve entegre ticaret hizmeti sunan lisanslı borsa Coinme iş birliği yapmış. İnsanların kripto para ticaretine ilgisi sürekli arttığı için Moneygram da bu artışa katkıda bulunmak istiyor.

    Elbette yüzlerce kripto para seçeneği sunan borsaların yanında Moneygram çok kısıtlı kalıyor ancak geniş bir kitleye hitap ettiği için yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulabilir. Özellikle stabil coin transferini hayata geçirdiğinde daha fazla ilgi görecektir.

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