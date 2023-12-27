TON blockchain topluluğu, Web3 ve Blockchain'in geleceğini İstanbul'da konuştu

Etkinlik, TON ve Telegram platformlarının sunduğu yenilikler ve bu teknolojilerin gelecekteki rolü üzerine yoğunlaşan tartışmalarla dikkat çekti. Katılımcılar, bu yeni teknolojik imkanların nasıl kullanılacağı ve blockchain'in geleceğe nasıl yön vereceği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Etkinlikte sunulan bilgiler ve gerçekleştirilen tartışmalar, katılımcılara sektördeki son gelişmeler hakkında derinlemesine bir bakış sunma fırsatı sağladı.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.