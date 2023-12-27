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    TON blockchain topluluğu, Web3 ve Blockchain'in geleceğini İstanbul'da konuştu

    Blockchain ve Web3 teknolojisi hakkında profesyonelleri, yatırımcıları ve sektörün öncü isimlerini bir araya getiren "TON Connect — Building Web3 on Telegram" etkinliği gerçekleşti.
    TON blockchain topluluğu, Web3 ve Blokzincirin geleceğini konuştu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da gerçekleştirilen "TON Connect — Building Web3 on Telegram" etkinliği, Blockchain teknolojisi ve Web3'ün geleceğini şekillendirmeye yönelik önemli bir buluşma olarak öne çıktı. Sheraton İstanbul Levent Hotel'de düzenlenen buluşma, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki Blockchain profesyonellerini, yatırımcıları ve sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi.

    Etkinlik, TON ve Telegram platformlarının sunduğu yenilikler ve bu teknolojilerin gelecekteki rolü üzerine yoğunlaşan tartışmalarla dikkat çekti. Katılımcılar, bu yeni teknolojik imkanların nasıl kullanılacağı ve blockchain'in geleceğe nasıl yön vereceği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Etkinlikte sunulan bilgiler ve gerçekleştirilen tartışmalar, katılımcılara sektördeki son gelişmeler hakkında derinlemesine bir bakış sunma fırsatı sağladı.

    TON blockchain topluluğu, Web3 ve Blokzincirin geleceğini konuştu Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik, sadece bilgi paylaşımı ve iş birliği için bir fırsat olmakla kalmayıp, aynı zamanda sektördeki güncel trendler ve gelecek vizyonları hakkında bilgi paylaşımını da sağladı. Etkinlikte Web3 teknolojilerinin nasıl geliştirileceğine dair yapılan sunumların yanı sıra TON Foundation'ın bu alandaki rolüne de değinildi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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