TON blockchain topluluğu, Web3 ve Blockchain'in geleceğini İstanbul'da konuştu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da gerçekleştirilen "TON Connect — Building Web3 on Telegram" etkinliği, Blockchain teknolojisi ve Web3'ün geleceğini şekillendirmeye yönelik önemli bir buluşma olarak öne çıktı. Sheraton İstanbul Levent Hotel'de düzenlenen buluşma, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki Blockchain profesyonellerini, yatırımcıları ve sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi.

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Etkinlik, TON ve Telegram platformlarının sunduğu yenilikler ve bu teknolojilerin gelecekteki rolü üzerine yoğunlaşan tartışmalarla dikkat çekti. Katılımcılar, bu yeni teknolojik imkanların nasıl kullanılacağı ve blockchain'in geleceğe nasıl yön vereceği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Etkinlikte sunulan bilgiler ve gerçekleştirilen tartışmalar, katılımcılara sektördeki son gelişmeler hakkında derinlemesine bir bakış sunma fırsatı sağladı.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik, sadece bilgi paylaşımı ve iş birliği için bir fırsat olmakla kalmayıp, aynı zamanda sektördeki güncel trendler ve gelecek vizyonları hakkında bilgi paylaşımını da sağladı. Etkinlikte Web3 teknolojilerinin nasıl geliştirileceğine dair yapılan sunumların yanı sıra TON Foundation'ın bu alandaki rolüne de değinildi.

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