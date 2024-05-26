Sui CEO'su Greg Siourounis: "Türkiye inovasyona açık bir ülke"

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Tam Boyutta Gör Layer-1 blokzinciri ağı Sui, Türkiye'deki çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İstanbul'da bir lansman düzenledi. Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis, toplantıda Sui Network'ün Web3 ve blockchain'in günlük hayata entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiğini ve DeFi ile Web3 gaming alanlarında ekosisteme getirdiği yenilikleri anlattı. Ayrıca, Sui Foundation'ın Türkiye pazarındaki kısa ve uzun vadeli planlarını ve global çalışmalarını paylaştı. Toplantıda OKX TR ile stratejik bir iş birliği yaptıkları da duyuruldu. Bu işbirliği kapsamında OKX TR, Türkiye'deki kullanıcıların Sui ekosistemine erişmeleri için birincil güvenilir platformlardan biri olacak.

Sui Connect etkinliğinde, Siourounis ve OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye'ye özel stratejik bir iş birliğini duyurdu. Bu kapsamda, OKX TR Türkiye kullanıcılarına özel bir "öğren ve kazan" etkinliği başlatacak.

Siourounis, Aralık 2023'te 100 milyon doları aşarak dünya çapında en iyi DeFi protokolleri arasında yer alan ve Nisan 2024 itibarıyla toplam kilitli değerini 710 milyon doların üzerine taşıyan Sui'nin, Layer-1'lerin ölçeklendirme gibi temel sorunlarını çözmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Sui'nin çok kolay ölçeklendirilebildiğini, güvenilir olduğunu ve %100 çalışma süresi ile milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiğini vurguladı. Siourounis ayrıca, Sui'nin yeni bir oyun konsolu ile oyun alanında önemli bir yenilik sunduğunu söyledi.

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Sui'nin merkeziyetsiz mobil ağlar, sürdürülebilirlik ve oyun alanındaki altyapı çalışmalarıyla önemli faydalar sağladığını belirten Siourounis, blockchain teknolojisinin şeffaflık ve güvenlik sunduğunu, kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini sağladığını ifade etti. Ayrıca, farklı sistemler arasında çalışılabilirlik ve ölçeklendirilebilirlik sunduğunu ekledi.

SUI, merkeziyetsiz finans alanında dünyada 7'nci sırada

Oyun alanında cesur yatırımlar yaptıklarını aktaran Siourounis, Sui'nin merkeziyetsiz finans alanında dünyada yedinci sırada olduğunu ve günlük 80 milyon işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Kullanıcıların yeni ürünleri kullanabildiğini ve milyarlarca kullanıcıya hizmet verebildiklerini ifade etti. Siourounis, Sui'nin hızlı ve sağlam bir teknoloji sunduğunu ve araştırma ve geliştirme alanında sürekli yeni teknolojiler ürettiklerini söyledi. İki önemli gelişmeden bahseden Siourounis, Google kullanarak cüzdana giriş yapabilme ve internet kullanmadan zincire erişim patentini aldıklarını belirtti.

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"Türkiye inovasyona açık bir ülke"

Siourounis, sektörün en büyük sorununun yeni teknolojileri benimsemek olduğunu ve eğitim ile bu sorunun aşılabileceğini vurguladı. Türkiye'nin yeni teknoloji alanında çok iyi bir eğitim seviyesine sahip olduğunu ve inovasyona açık bir ülke olduğunu ifade eden Siourounis, Türkiye'den çok iyi fikirler çıkacağını ve bu alanda liderlik edebileceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye'de gerçekleştirmek istedikleri üç ana plandan bahseden Siourounis, yeni geliştiriciler için eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek istediklerini, Move dilini öğretmeyi planladıklarını ve yerel çözüm ortakları ile işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini belirtti. Sui Network olarak Türkiye'de blokzinciri bilgisini ve benimsenmesini geliştirmek için OKX TR ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, bu stratejik iş birliği ile Türkiye'deki kullanıcıların hızlı büyüyen Sui ekosistemi ile etkileşim kurabileceğini ve blokzinciri teknolojisinin daha erişilebilir hale geleceğini ifade etti. Çamır, bu ortaklığın Türkiye'deki kullanıcılar için blokzinciri adaptasyonunun büyümesini desteklemeyi amaçlayan uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu belirtti.

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Sui CEO'su Greg Siourounis: "Türkiye inovasyona açık bir ülke"