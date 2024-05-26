Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sui CEO'su Greg Siourounis: "Türkiye inovasyona açık bir ülke"

    Web3 ve blockchain alanında faaliyet gösteren Sui, Türkiye'deki faaliyetini artırmayı hedefliyor. OKX TR ile Sui arasında iş birliği yapıldı. Sui, Türkiye planlarını açıkladı.
    Sui CEO'su Greg Siourounis: 'Türkiye inovasyona açık bir ülke' Tam Boyutta Gör
    Layer-1 blokzinciri ağı Sui, Türkiye'deki çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İstanbul'da bir lansman düzenledi. Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis, toplantıda Sui Network'ün Web3 ve blockchain'in günlük hayata entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiğini ve DeFi ile Web3 gaming alanlarında ekosisteme getirdiği yenilikleri anlattı. Ayrıca, Sui Foundation'ın Türkiye pazarındaki kısa ve uzun vadeli planlarını ve global çalışmalarını paylaştı. Toplantıda OKX TR ile stratejik bir iş birliği yaptıkları da duyuruldu. Bu işbirliği kapsamında OKX TR, Türkiye'deki kullanıcıların Sui ekosistemine erişmeleri için birincil güvenilir platformlardan biri olacak.

    Sui Connect etkinliğinde, Siourounis ve OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye'ye özel stratejik bir iş birliğini duyurdu. Bu kapsamda, OKX TR Türkiye kullanıcılarına özel bir "öğren ve kazan" etkinliği başlatacak.

    Siourounis, Aralık 2023'te 100 milyon doları aşarak dünya çapında en iyi DeFi protokolleri arasında yer alan ve Nisan 2024 itibarıyla toplam kilitli değerini 710 milyon doların üzerine taşıyan Sui'nin, Layer-1'lerin ölçeklendirme gibi temel sorunlarını çözmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Sui'nin çok kolay ölçeklendirilebildiğini, güvenilir olduğunu ve %100 çalışma süresi ile milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiğini vurguladı. Siourounis ayrıca, Sui'nin yeni bir oyun konsolu ile oyun alanında önemli bir yenilik sunduğunu söyledi.

    Sui CEO'su Greg Siourounis: 'Türkiye inovasyona açık bir ülke' Tam Boyutta Gör

    Sui'nin merkeziyetsiz mobil ağlar, sürdürülebilirlik ve oyun alanındaki altyapı çalışmalarıyla önemli faydalar sağladığını belirten Siourounis, blockchain teknolojisinin şeffaflık ve güvenlik sunduğunu, kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini sağladığını ifade etti. Ayrıca, farklı sistemler arasında çalışılabilirlik ve ölçeklendirilebilirlik sunduğunu ekledi.

    SUI, merkeziyetsiz finans alanında dünyada 7'nci sırada

    Oyun alanında cesur yatırımlar yaptıklarını aktaran Siourounis, Sui'nin merkeziyetsiz finans alanında dünyada yedinci sırada olduğunu ve günlük 80 milyon işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Kullanıcıların yeni ürünleri kullanabildiğini ve milyarlarca kullanıcıya hizmet verebildiklerini ifade etti. Siourounis, Sui'nin hızlı ve sağlam bir teknoloji sunduğunu ve araştırma ve geliştirme alanında sürekli yeni teknolojiler ürettiklerini söyledi. İki önemli gelişmeden bahseden Siourounis, Google kullanarak cüzdana giriş yapabilme ve internet kullanmadan zincire erişim patentini aldıklarını belirtti.

    "Türkiye inovasyona açık bir ülke"

    Siourounis, sektörün en büyük sorununun yeni teknolojileri benimsemek olduğunu ve eğitim ile bu sorunun aşılabileceğini vurguladı. Türkiye'nin yeni teknoloji alanında çok iyi bir eğitim seviyesine sahip olduğunu ve inovasyona açık bir ülke olduğunu ifade eden Siourounis, Türkiye'den çok iyi fikirler çıkacağını ve bu alanda liderlik edebileceğini düşündüğünü söyledi.

    Türkiye'de gerçekleştirmek istedikleri üç ana plandan bahseden Siourounis, yeni geliştiriciler için eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek istediklerini, Move dilini öğretmeyi planladıklarını ve yerel çözüm ortakları ile işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini belirtti. Sui Network olarak Türkiye'de blokzinciri bilgisini ve benimsenmesini geliştirmek için OKX TR ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

    OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, bu stratejik iş birliği ile Türkiye'deki kullanıcıların hızlı büyüyen Sui ekosistemi ile etkileşim kurabileceğini ve blokzinciri teknolojisinin daha erişilebilir hale geleceğini ifade etti. Çamır, bu ortaklığın Türkiye'deki kullanıcılar için blokzinciri adaptasyonunun büyümesini desteklemeyi amaçlayan uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch maxx wfl 1610 program süreleri tıraş makinesi yağı yerine ne kullanılır komik pilot sözleri hala madrid ne demek balata değişimi garantiyi bozar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız