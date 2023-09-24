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    NASA, Ay'da veri depolamak için blockchain kullanmayı planlıyor

    Güvenli bir şekilde paylaşılan ve merkeziyetsiz veri kayıt defteri teknolojisi olan blockchain, uzay programlarına dahil oluyor. NASA, Ay'da veri depolamak için blockchain kullanabilir.
    NASA, Ay'da veri depolamak için blockchain kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Uzay ajansı NASA, bilgisayar girişimi Lonestar ve Man Adası yeni bir veri depolama çözümüne öncülük etmek için güçlerini birleştiriyor: Ay'da verileri güvenli bir şekilde depolamak için blockchain (blok zinciri) kullanmak. Blockchain teknolojisi sayesinde Ay keşfi yapan kuruluşların ve uzay ajanslarının veri doğruluğu ve şeffaflığının artırılması sağlanabilir.

    BBC Science Focus’un raporuna göre uzay aracı, kargo ve görev hedefleri hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, Ay görevlerinin güvenli ve değiştirilemez bir kaydının, blockchain'in dağıtılmış defter teknolojisi kullanılarak Ay'da tutulabileceği düşünülüyor. Bu, Ay keşfi yapan kuruluşlar ve uzay ajansları için veri doğruluğunu ve şeffaflığını artırabilir.

    Eğer Dünya’da yıkıcı bir felaket olursa

    NASA, Ay'da veri depolamak için blockchain kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu yeni işbirliği, gezegenimizin yaşanmaz hale gelmesi durumunda bilgilerin veya sırların saklanmasını amaçlıyor. Digital Isle of Man'in inovasyon müdürü Kurt Roosen, verdiği demeçte, "Tarihte, bilginin kaybolduğu ya da kültürlerin yok olduğu birçok durum gördük" dedi. Bilim insanları işe Man Adası'ndan gelen pullarla depolama kapasitesini test ederek başlayacaklar. 2024 yılının şubat ayında Ay'a bir Ay veri küpü fırlatılacak. Bu küp, Artemis programının bir parçası olacak. Siyah renkli bir dikdörtgen şeklinde tasarlanan küp, üzerinde bir terabayt veri taşıyacak ve güneş enerjisiyle çalışacak. Roosen’a göre gönderecekleri bilgiler sonsuza kadar Ay’da kalabilecek. Bu da onu yeryüzünde bulunan depolama çözümlerinden daha sürdürülebilir kılıyor. Ancak herkes Roosen ile aynı fikirde değil.

    University College London'da bilgisayar bilimcisi olan Prof Peter Bentley, yaptığı açıklamada projenin çok pahalı olduğunu ve güvenli depolama için daha iyi çözümlerin burada, dünyada bulunabileceğini söylüyor. Ek olarak, veri hırsızlığı gibi sorunları bu yöntem de tam olarak Bentley’e göre çözmüyor.

    Üç kuruluş planlarında ilerlerken, blok zinciri teknolojisini uzayda veya Ay'da uygulamanın zorlu teknolojik ve lojistik engeller ortaya çıkaracağını unutmamak oldukça önemli. Bir ağ altyapısı oluşturmak ve sürdürmek, veri aktarım gecikmesini ele almak ve uzayın zorlu ortamında blok zinciri sistemlerinin güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak bu zorluklardan birkaçı. Ek olarak, uzay faaliyetlerinde herhangi bir blok zinciri uygulaması muhtemelen uluslararası koordinasyona, düzenleyici çerçevelere ve uzayda çalışan ülkeler ile kuruluşlar arasında anlaşmalara da ihtiyaç duyacak. Ancak en nihayetinde Ay üsleri için Ay veri merkezleri bir noktada kurmak gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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