NASA, Ay'da veri depolamak için blockchain kullanmayı planlıyor

BBC Science Focus’un raporuna göre uzay aracı, kargo ve görev hedefleri hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, Ay görevlerinin güvenli ve değiştirilemez bir kaydının, blockchain'in dağıtılmış defter teknolojisi kullanılarak Ay'da tutulabileceği düşünülüyor. Bu, Ay keşfi yapan kuruluşlar ve uzay ajansları için veri doğruluğunu ve şeffaflığını artırabilir.
Eğer Dünya’da yıkıcı bir felaket olursa
University College London'da bilgisayar bilimcisi olan Prof Peter Bentley, yaptığı açıklamada projenin çok pahalı olduğunu ve güvenli depolama için daha iyi çözümlerin burada, dünyada bulunabileceğini söylüyor. Ek olarak, veri hırsızlığı gibi sorunları bu yöntem de tam olarak Bentley’e göre çözmüyor.
Üç kuruluş planlarında ilerlerken, blok zinciri teknolojisini uzayda veya Ay'da uygulamanın zorlu teknolojik ve lojistik engeller ortaya çıkaracağını unutmamak oldukça önemli. Bir ağ altyapısı oluşturmak ve sürdürmek, veri aktarım gecikmesini ele almak ve uzayın zorlu ortamında blok zinciri sistemlerinin güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak bu zorluklardan birkaçı. Ek olarak, uzay faaliyetlerinde herhangi bir blok zinciri uygulaması muhtemelen uluslararası koordinasyona, düzenleyici çerçevelere ve uzayda çalışan ülkeler ile kuruluşlar arasında anlaşmalara da ihtiyaç duyacak. Ancak en nihayetinde Ay üsleri için Ay veri merkezleri bir noktada kurmak gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.