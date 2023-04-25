Dead Island 2 sadece 3 günde 1 milyon sattı

Tam Boyutta Gör Son dönemin merakla beklenen oyunlarından Dead Island 2 çıkışını yaparken Deep Silver ve Dambuster Stüdyolarının yüzü gülüyor. Oyuncular yapıma ilgi gösterirken ilk günde ulaşılan rakamlar sevindirici.

Dead Island 2 yüz güldürüyor

2011’in popüler oyunu Dead Island’ın devamı olan Dead Island 2 açık dünya zombi macerasına dayanıyor. Amazon Alexa’nın sesli komutlarını destekleyen ilk oyun olan yapım yaklaşık 8 yıllık bir gecikme ile piyasaya çıktı.

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Oyuna ilgi beklentilerin üzerinde ve ilk üç günde 1 milyonun üzerinde kopya sattı. Toplamda 11 milyon saat üzerinde oynanırken 28 milyon ölüm gerçekleşti ve 45 milyon zombi doğrandı. 1.1 milyar zombi ise köleleştirildi. Dead Island 2 oyunu Epic Games üzerinde 429TL iken konsollarda ise 699TL.

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Dead Island 2 ne kadar sattı?