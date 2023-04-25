Dead Island 2 sadece 3 günde 1 milyon sattı

Dead Island 2 yüz güldürüyor
2011’in popüler oyunu Dead Island’ın devamı olan Dead Island 2 açık dünya zombi macerasına dayanıyor. Amazon Alexa’nın sesli komutlarını destekleyen ilk oyun olan yapım yaklaşık 8 yıllık bir gecikme ile piyasaya çıktı.
Oyuna ilgi beklentilerin üzerinde ve ilk üç günde 1 milyonun üzerinde kopya sattı. Toplamda 11 milyon saat üzerinde oynanırken 28 milyon ölüm gerçekleşti ve 45 milyon zombi doğrandı. 1.1 milyar zombi ise köleleştirildi. Dead Island 2 oyunu Epic Games üzerinde 429TL iken konsollarda ise 699TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)