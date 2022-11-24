God of War: Ragnarok, Playstation Studios’un en hızlı satan oyunu oldu

Bir haftada 5.1 milyon satış
Playstation, Twitter üzerinden God of War: Ragnarok’un en hızlı satan Playstation Studios oyunu olduğunu duyurdu. Böylece Sony’nin birinci taraf oyun eforlarını yürüten Playstation Studios, bir kez daha firmayı mutlu etti. Açıklamaya göre Ragnarok, çıkışının ilk haftasında 5.1 milyon satış sayısına ulaştı ve The Last of Us Part 2, Spider-Man, Uncharted 4 ve God of War’un önüne geçti.
Sony, birinci parti oyunlarının satışlarını kıyaslamak için detaylı bilgiler paylaşmıyor ancak The Last of Us Part 2 çıkışının ilk üç gününde 4 milyon, Spider-Man çıkışının ilk üç gününde 3.3 milyon, God of War ise çıkışının ilk üç gününde 3.1 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Uncharted 4 ise çıkışının ilk haftasında 2.7 milyon satış yapmayı başarmıştı. Bakalım Sony, Spider-Man 2 ile Ragnarok’un rekorunu kırabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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