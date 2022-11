God of War: Ragnarok, Playstation Studios’un en hızlı satan oyunu oldu

Tam Boyutta Gör 2018 yılında God of War serisini yeniden başlatan Sony, yeni serinin ilk oyunu ile inanılmaz beğeni toplamıştı. Bu oyunun devamı olarak çıkan ve PS5 için de geliştirilen God of War: Ragnarok, uzun bir beklentinin ardından geçtiğimiz haftalarda resmen yayınlandı. Çıkışından kısa süre sonra birçok ödüle aday gösterilen oyun, Sony’nin açıklamasına göre Playstation’ın en hızlı satan birinci taraf oyunu oldu.

Bir haftada 5.1 milyon satış

Playstation, Twitter üzerinden God of War: Ragnarok’un en hızlı satan Playstation Studios oyunu olduğunu duyurdu. Böylece Sony’nin birinci taraf oyun eforlarını yürüten Playstation Studios, bir kez daha firmayı mutlu etti. Açıklamaya göre Ragnarok, çıkışının ilk haftasında 5.1 milyon satış sayısına ulaştı ve The Last of Us Part 2, Spider-Man, Uncharted 4 ve God of War’un önüne geçti.

Sony, birinci parti oyunlarının satışlarını kıyaslamak için detaylı bilgiler paylaşmıyor ancak The Last of Us Part 2 çıkışının ilk üç gününde 4 milyon, Spider-Man çıkışının ilk üç gününde 3.3 milyon, God of War ise çıkışının ilk üç gününde 3.1 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Uncharted 4 ise çıkışının ilk haftasında 2.7 milyon satış yapmayı başarmıştı. Bakalım Sony, Spider-Man 2 ile Ragnarok’un rekorunu kırabilecek mi.

