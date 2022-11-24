Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War: Ragnarok, Playstation Studios’un en hızlı satan oyunu oldu

    Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve hızlıca oyun dünyasının gözdesi haline gelen God of War: Ragnarok, Sony’nin en hızlı satan Playstation oyunu olmayı başardı.
    1
    God of War Ragnarok'tan muhteşem başarı Tam Boyutta Gör
    2018 yılında God of War serisini yeniden başlatan Sony, yeni serinin ilk oyunu ile inanılmaz beğeni toplamıştı. Bu oyunun devamı olarak çıkan ve PS5 için de geliştirilen God of War: Ragnarok, uzun bir beklentinin ardından geçtiğimiz haftalarda resmen yayınlandı. Çıkışından kısa süre sonra birçok ödüle aday gösterilen oyun, Sony’nin açıklamasına göre Playstation’ın en hızlı satan birinci taraf oyunu oldu.

    Bir haftada 5.1 milyon satış

    Playstation, Twitter üzerinden God of War: Ragnarok’un en hızlı satan Playstation Studios oyunu olduğunu duyurdu. Böylece Sony’nin birinci taraf oyun eforlarını yürüten Playstation Studios, bir kez daha firmayı mutlu etti. Açıklamaya göre Ragnarok, çıkışının ilk haftasında 5.1 milyon satış sayısına ulaştı ve The Last of Us Part 2, Spider-Man, Uncharted 4 ve God of War’un önüne geçti.  

    Sony, birinci parti oyunlarının satışlarını kıyaslamak için detaylı bilgiler paylaşmıyor ancak The Last of Us Part 2 çıkışının ilk üç gününde 4 milyon, Spider-Man çıkışının ilk üç gününde 3.3 milyon, God of War ise çıkışının ilk üç gününde 3.1 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Uncharted 4 ise çıkışının ilk haftasında 2.7 milyon satış yapmayı başarmıştı. Bakalım Sony, Spider-Man 2 ile Ragnarok’un rekorunu kırabilecek mi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız