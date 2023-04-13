Tam Boyutta Gör Deep Silver ve Dambuster Studios tarafından geliştirilen açık dünya zombi oyunu Dead Island 2 için sistem gereksinimleri açıklandı. Peki 2011 yılında çıkış yapan Dead Island'ın devam oyunu Dead Island 2 için ne tür bir sisteme ihtiyacınız olacak? İşte detaylar

Dead Island 2 sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Dead Island 2 için istenen en düşük ekran kartı AMD RX 480 veya GTX 1060. Ayrıca kullanıcıların minimum 10GB RAM, 70GB depolama ve AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ işlemciye ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K işlemci ve AMD RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super yer alıyor.

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Bu bilgilerin ışığında kullanıcıların kullanıcıların orta ve üst düzey sistemlere ihtiyacı olacak diyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri için gereksinimler büyük oranda artıyor. Deep Silver ayrıca Dead Island 2'nin konsol sürümleri hakkında bazı soruları da yanıtladı.

Bununla birlikte yapımın Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri 60 fps, bir önceki nesil sürümleri ise 30 fps olacak. Ayrıca Dead Island 2'nin platformlar arası crossplay desteğine sahip olmacağını da doğrulandı. Dead Island 2, 21 Nisan'da PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve PS5'te çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte Dead Island 2 için paylaşılan detaylı sistem gereksinimleri

Minimum

Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps

İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ

Bellek: 10 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060

Depolama: 70 GB

Önerilen

Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K

Bellek: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

Yüksek

Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

Ultra

Çözünürlük/FPS: 4K/60fps

İşlemci: AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT veya GeForce RTX 3090

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

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Dead Island 2 sistem gereksinimleri açıklandı