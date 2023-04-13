Dead Island 2 sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Dead Island 2 için istenen en düşük ekran kartı AMD RX 480 veya GTX 1060. Ayrıca kullanıcıların minimum 10GB RAM, 70GB depolama ve AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ işlemciye ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K işlemci ve AMD RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super yer alıyor.
Bu bilgilerin ışığında kullanıcıların kullanıcıların orta ve üst düzey sistemlere ihtiyacı olacak diyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri için gereksinimler büyük oranda artıyor. Deep Silver ayrıca Dead Island 2'nin konsol sürümleri hakkında bazı soruları da yanıtladı.
Bununla birlikte yapımın Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri 60 fps, bir önceki nesil sürümleri ise 30 fps olacak. Ayrıca Dead Island 2'nin platformlar arası crossplay desteğine sahip olmacağını da doğrulandı. Dead Island 2, 21 Nisan'da PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve PS5'te çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte Dead Island 2 için paylaşılan detaylı sistem gereksinimleri
Minimum
- Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps
- İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ
- Bellek: 10 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060
- Depolama: 70 GB
Önerilen
- Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K
- Bellek: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
Yüksek
- Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
Ultra
- Çözünürlük/FPS: 4K/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT veya GeForce RTX 3090
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
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