Dead Island 3 için beklenen haber geldi; 2028'de çıkabilir

Dead Island 3, 2028'de Oyunseverlerle Buluşabilir
Oyunu geliştiren Dambuster Studios, bu yılın başında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Dead Island 3'ün yolda olduğunu ima etmiş, ancak bunun ötesinde bir detay paylaşmamıştı. O yüzden bu projenin tam olarak ne olduğu ya da ne aşamada olduğu belirsiz kalmıştı. Stüdyonun bu hafta paylaştığı finansal raporda yer alan bilgiler ise Dead Island 3'ün artık aktif olarak hazırlık aşamasında olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca yine bu belgelere göre stüdyo, yeni oyunu 2028'de çıkarmayı planlıyor.
Oyunun belli parçaları için ön prodüksiyona başlandığı belirtiliyor. Karakter ve dünya tasarımının yapılmaya başlandığı, aynı zamanda hikâyenin de şimdiden şekillendirilmeye başlandığı düşünülüyor.
2023'te çıkan Dead Island 2, bugüne kadar 4 milyondan fazla kopya sattı. Bu yüzden Dead Island 3'ten de beklentiler yüksek. Ancak 2028 planı doğruysa, iki oyun arasında beş geçecek demektir ki bu da yeni oyunun işini biraz zorlaştırabilir.