    Dead Island 3 için beklenen haber geldi; 2028'de çıkabilir

    Bu yılın başında ilk haberlerini almaya başladığımız Dead Island 3 için somut adımlar atılmaya başlandı. Ortaya çıkan son bilgiler, çıkış tarihi olarak 2028'in planlandığını gösteriyor.

    Dead Island 3 için beklenen haber geldi; 2028'de çıkabilir Tam Boyutta Gör
    2011 ve 2023 yıllarında çıkan iki ana oyunu ve eşlik eden yan parçalarıyla birlikte bugün artık koca bir seriye dönüşmüş olan Dead Island, son olarak 2023 yapımı Dead Island 2 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Seri o günden sonra durgun bir döneme girmiş olsa da bu durum değişiyor. Çünkü gelen son haberler Dead Island 3 için somut adımlar atıldığını gösteriyor.

    Dead Island 3, 2028'de Oyunseverlerle Buluşabilir

    Oyunu geliştiren Dambuster Studios, bu yılın başında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Dead Island 3'ün yolda olduğunu ima etmiş, ancak bunun ötesinde bir detay paylaşmamıştı. O yüzden bu projenin tam olarak ne olduğu ya da ne aşamada olduğu belirsiz kalmıştı. Stüdyonun bu hafta paylaştığı finansal raporda yer alan bilgiler ise Dead Island 3'ün artık aktif olarak hazırlık aşamasında olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca yine bu belgelere göre stüdyo, yeni oyunu 2028'de çıkarmayı planlıyor.

    Oyunun belli parçaları için ön prodüksiyona başlandığı belirtiliyor. Karakter ve dünya tasarımının yapılmaya başlandığı, aynı zamanda hikâyenin de şimdiden şekillendirilmeye başlandığı düşünülüyor.

    2023'te çıkan Dead Island 2, bugüne kadar 4 milyondan fazla kopya sattı. Bu yüzden Dead Island 3'ten de beklentiler yüksek. Ancak 2028 planı doğruysa, iki oyun arasında beş geçecek demektir ki bu da yeni oyunun işini biraz zorlaştırabilir.

