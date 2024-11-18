DeepL'in yeni yapay zeka aracı, görüntülü görüşmelerde dil sorununu ortadan kaldıracak

DeepL, dil çevirisi için Bing Translator ve Google Translate'e rakip olan yeni bir şirket. Şirket, konuşmanın nüanslarını bir dilden diğerine çevirmede bazen daha iyi olan bir alternatif sunuyor. Şirketin en son yapay zeka destekli ürünleri, gerçek zamanlı özelliğiyle sesli çeviri alanında rekabete katılıyor.
DeepL Voice for Meetings, Microsoft Teams ile tam entegre çalışıyor ve online görüşmede konuşulanlar gerçek zamanlı, çevrilmiş altyazılarla tüm katılımcılara gösteriliyor. Tüm konuşmalar, katılımcı sayısına bakılmaksızın çevriliyor ve yazıya dökülüyor. Voice for Conversations da iPhone ve Android telefonlardan yapılan birebir görüşmeler sırasında gerçek zamanlı çeviriler sunuyor.
DeepL, her toplantıdan sonra alınan tüm verilerin silindiğini, hiçbir konuşmanın yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılmayacağını söylüyor. Yapay zeka çeviri aracı, veri güvenliği için ISO 27001 standartlarını karşılıyor.Kaynakça https://www.deepl.com/en/products/voice https://www.notebookcheck.net/DeepL-launches-DeepL-Voice-for-real-time-translations-of-conversations-and-meetings-for-business-users.920301.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir