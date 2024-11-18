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    DeepL'in yeni yapay zeka aracı, görüntülü görüşmelerde dil sorununu ortadan kaldıracak

    DeepL, online görüşmelerde fayda sağlayacak yeni yapay zeka yazılımını tanıttı. DeepL Voice AI, konuşmaları gerçek zamanlı olarak otomatik çevirip altyazı ekliyor; Türkçe dili de destekliyor.
    deepl yapay zeka çeviri Tam Boyutta Gör
    DeepL, iş kullanıcıları için DeepL Voice şemsiyesi altında iki yeni ürün yayınladı: DeepL Voice for Conversations ve DeepL Voice for Meetings. Her ikisi de Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe konuşanlar arasında gerçek zamanlı çeviriler sunuyor.

    DeepL, dil çevirisi için Bing Translator ve Google Translate'e rakip olan yeni bir şirket. Şirket, konuşmanın nüanslarını bir dilden diğerine çevirmede bazen daha iyi olan bir alternatif sunuyor. Şirketin en son yapay zeka destekli ürünleri, gerçek zamanlı özelliğiyle sesli çeviri alanında rekabete katılıyor.



    DeepL Voice for Meetings, Microsoft Teams ile tam entegre çalışıyor ve online görüşmede konuşulanlar gerçek zamanlı, çevrilmiş altyazılarla tüm katılımcılara gösteriliyor. Tüm konuşmalar, katılımcı sayısına bakılmaksızın çevriliyor ve yazıya dökülüyor. Voice for Conversations da iPhone ve Android telefonlardan yapılan birebir görüşmeler sırasında gerçek zamanlı çeviriler sunuyor.

    DeepL, her toplantıdan sonra alınan tüm verilerin silindiğini, hiçbir konuşmanın yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılmayacağını söylüyor. Yapay zeka çeviri aracı, veri güvenliği için ISO 27001 standartlarını karşılıyor.

    Kaynakça https://www.deepl.com/en/products/voice https://www.notebookcheck.net/DeepL-launches-DeepL-Voice-for-real-time-translations-of-conversations-and-meetings-for-business-users.920301.0.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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