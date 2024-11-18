DeepL'in yeni yapay zeka aracı, görüntülü görüşmelerde dil sorununu ortadan kaldıracak

Tam Boyutta Gör DeepL, iş kullanıcıları için DeepL Voice şemsiyesi altında iki yeni ürün yayınladı: DeepL Voice for Conversations ve DeepL Voice for Meetings. Her ikisi de Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe konuşanlar arasında gerçek zamanlı çeviriler sunuyor.

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DeepL, dil çevirisi için Bing Translator ve Google Translate'e rakip olan yeni bir şirket. Şirket, konuşmanın nüanslarını bir dilden diğerine çevirmede bazen daha iyi olan bir alternatif sunuyor. Şirketin en son yapay zeka destekli ürünleri, gerçek zamanlı özelliğiyle sesli çeviri alanında rekabete katılıyor.





DeepL Voice for Meetings, Microsoft Teams ile tam entegre çalışıyor ve online görüşmede konuşulanlar gerçek zamanlı, çevrilmiş altyazılarla tüm katılımcılara gösteriliyor. Tüm konuşmalar, katılımcı sayısına bakılmaksızın çevriliyor ve yazıya dökülüyor. Voice for Conversations da iPhone ve Android telefonlardan yapılan birebir görüşmeler sırasında gerçek zamanlı çeviriler sunuyor.

DeepL, her toplantıdan sonra alınan tüm verilerin silindiğini, hiçbir konuşmanın yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılmayacağını söylüyor. Yapay zeka çeviri aracı, veri güvenliği için ISO 27001 standartlarını karşılıyor.

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