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    Anlık Bildirim

    Apple Image Wand: iOS 18.2'nin yapay zeka destekli görsel asistanı

    Apple'ın iOS 18.2 ile gelen Image Wand özelliği, yapay zeka destekli görsel üretim teknolojisini Notlar uygulamasına taşıyor. İşte notlarınıza hayat veren teknolojinin detayları:
    Apple Image Wand: iOS 18.2'nin AI destekli görsel asistanı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına sunduğu Image Wand özelliği, yapay zeka destekli görsel üretim teknolojisini Notlar uygulamasına entegre ediyor. Image Playground ailesinin yeni üyesi olan bu teknoloji, kullanıcıların metinlerden ve eskizlerden özelleştirilmiş görseller oluşturmasına olanak tanıyor.

    Image Wand, iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak

    iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak olan Image Wand, geleneksel görsel üretim araçlarından farklı olarak, kullanıcıların el çizimlerini temel alarak görsel üretebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Image Playground ve Genmoji'nin aksine, kullanıcı eskizlerini referans alabilen bu özellik, özellikle eğitim ve yaratıcı not alma süreçlerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Notlar uygulamasında aktif olan bu teknoloji, gelecekte Freeform gibi diğer Apple uygulamalarında da kullanıma sunulabilir.

    Apple Image Wand: iOS 18.2'nin AI destekli görsel asistanı Tam Boyutta Gör
    Özelliğin en dikkat çekici yanlarından biri, not içeriğini analiz ederek nota uygun görseller üretebilmesi. iPad kullanıcıları Apple Pencil ile yazdıkları notlardan, iPhone kullanıcıları ise dokunmatik ekran üzerinden girdikleri metinlerden ilham alarak görsel oluşturabiliyor. İşaretleme menüsündeki renkli uçlu sihirbaz değneği simgesiyle erişilen bu özellik, kullanıcılara birden fazla görsel alternatifi sunuyor.

    Image Wand, Eskiz, İllüstrasyon ve Animasyon olmak üzere üç farklı stil seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Eskiz stili akademik ve detaylı çizimler sunarken, İllüstrasyon stili bold renkler ve belirgin hatlarla öne çıkıyor. Animasyon stili ise 3D çizgi film estetiğiyle dikkat çekiyor. Bu stillerin her biri, farklı not alma ve görsel iletişim ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

    Apple Image Wand: iOS 18.2'nin AI destekli görsel asistanı Tam Boyutta Gör
    Ancak özelliğin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Örneğin, Image Wand insan figürlerini içeren görseller üretemiyor. Aynı zamanda telif hakkı korumalı içerikler, şiddet veya müstehcen görüntüler oluşturulması da mümkün değil. Bu sınırlamalar, teknolojinin etik ve yasal çerçeveler içinde kullanılmasını sağlıyor.

    Apple Intelligence altyapısını kullanan Image Wand, sadece belirli cihazlarda kullanılabiliyor. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tüm iPhone 16 modelleri, A17 Pro çipli iPad mini ve Apple silikon çipli iPad'ler bu özelliği destekleyen cihazlar arasında yer alıyor. Bu cihaz listesi, özelliğin yüksek performans gerektiren yapısını gösteriyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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