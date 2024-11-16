Apple Image Wand: iOS 18.2'nin yapay zeka destekli görsel asistanı

Image Wand, iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak
iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak olan Image Wand, geleneksel görsel üretim araçlarından farklı olarak, kullanıcıların el çizimlerini temel alarak görsel üretebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Image Playground ve Genmoji'nin aksine, kullanıcı eskizlerini referans alabilen bu özellik, özellikle eğitim ve yaratıcı not alma süreçlerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Notlar uygulamasında aktif olan bu teknoloji, gelecekte Freeform gibi diğer Apple uygulamalarında da kullanıma sunulabilir.
Image Wand, Eskiz, İllüstrasyon ve Animasyon olmak üzere üç farklı stil seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Eskiz stili akademik ve detaylı çizimler sunarken, İllüstrasyon stili bold renkler ve belirgin hatlarla öne çıkıyor. Animasyon stili ise 3D çizgi film estetiğiyle dikkat çekiyor. Bu stillerin her biri, farklı not alma ve görsel iletişim ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Apple Intelligence altyapısını kullanan Image Wand, sadece belirli cihazlarda kullanılabiliyor. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tüm iPhone 16 modelleri, A17 Pro çipli iPad mini ve Apple silikon çipli iPad'ler bu özelliği destekleyen cihazlar arasında yer alıyor. Bu cihaz listesi, özelliğin yüksek performans gerektiren yapısını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir