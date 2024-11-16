Apple Image Wand: iOS 18.2'nin yapay zeka destekli görsel asistanı

Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına sunduğu Image Wand özelliği, yapay zeka destekli görsel üretim teknolojisini Notlar uygulamasına entegre ediyor. Image Playground ailesinin yeni üyesi olan bu teknoloji, kullanıcıların metinlerden ve eskizlerden özelleştirilmiş görseller oluşturmasına olanak tanıyor.

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Image Wand, iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak

iOS 18.2 ile 9 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak olan Image Wand, geleneksel görsel üretim araçlarından farklı olarak, kullanıcıların el çizimlerini temel alarak görsel üretebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Image Playground ve Genmoji'nin aksine, kullanıcı eskizlerini referans alabilen bu özellik, özellikle eğitim ve yaratıcı not alma süreçlerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Notlar uygulamasında aktif olan bu teknoloji, gelecekte Freeform gibi diğer Apple uygulamalarında da kullanıma sunulabilir.

Tam Boyutta Gör Özelliğin en dikkat çekici yanlarından biri, not içeriğini analiz ederek nota uygun görseller üretebilmesi. iPad kullanıcıları Apple Pencil ile yazdıkları notlardan, iPhone kullanıcıları ise dokunmatik ekran üzerinden girdikleri metinlerden ilham alarak görsel oluşturabiliyor. İşaretleme menüsündeki renkli uçlu sihirbaz değneği simgesiyle erişilen bu özellik, kullanıcılara birden fazla görsel alternatifi sunuyor.

Image Wand, Eskiz, İllüstrasyon ve Animasyon olmak üzere üç farklı stil seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Eskiz stili akademik ve detaylı çizimler sunarken, İllüstrasyon stili bold renkler ve belirgin hatlarla öne çıkıyor. Animasyon stili ise 3D çizgi film estetiğiyle dikkat çekiyor. Bu stillerin her biri, farklı not alma ve görsel iletişim ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Tam Boyutta Gör Ancak özelliğin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Örneğin, Image Wand insan figürlerini içeren görseller üretemiyor. Aynı zamanda telif hakkı korumalı içerikler, şiddet veya müstehcen görüntüler oluşturulması da mümkün değil. Bu sınırlamalar, teknolojinin etik ve yasal çerçeveler içinde kullanılmasını sağlıyor.

Apple Intelligence altyapısını kullanan Image Wand, sadece belirli cihazlarda kullanılabiliyor. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tüm iPhone 16 modelleri, A17 Pro çipli iPad mini ve Apple silikon çipli iPad'ler bu özelliği destekleyen cihazlar arasında yer alıyor. Bu cihaz listesi, özelliğin yüksek performans gerektiren yapısını gösteriyor.

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