Xiaomi, USB-C'li akıllı masaüstü vantilatörünü satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan olarak adlandırdığı USB vantilatörü Avrupa’da satışa sundu. Xiaomi, bu modeli masa veya sehpa üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt bir vantilatör olarak tanımlıyor. Ürün sayfasındaki görseller açık havada da kullanılabileceğini gösterse de daha çok kapalı alanda kullanılmak üzere tasarlanmış.

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Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan özellikleri

Tam Boyutta Gör Smart Desktop Air Circulation Fan, yatay 120°, dikey 100° salınım yaparak otomatik 3D hava dağıtımı sağlıyor. Xiaomi'ye göre, 10 m sirkülasyon mesafesi, 1.180 m³/sa hava akışıyla, bir odanın havasını yaklaşık üç dakikada sirküle edebiliyor. En düşük ayarın 28.4 dB(A) gürültü ürettiği 100 hız arasından seçim yapılabiliyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı masaüstü vantilatörü, 75W güç tüketiyor ve 2.4 GHz Wi-Fi’ı destekliyor. Vantilatör, Xiaomi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Google Home ve Amazon Alexa ile uyumlu. Vantilatör, USB-C ile çalışıyor; 18W adaptörle birlikte gelirken, Xiaomi, 26 saat kullanım sunan 10000 mAh powerbank ile de kullanabileceğini söylüyor.

Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan, Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Avrupa fiyatı 75-100 euro arası değişkenlik gösteriyor.

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