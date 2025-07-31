Xiaomi, USB-C'li akıllı masaüstü vantilatörünü satışa sundu

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan özellikleri
Xiaomi'nin yeni akıllı masaüstü vantilatörü, 75W güç tüketiyor ve 2.4 GHz Wi-Fi’ı destekliyor. Vantilatör, Xiaomi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Google Home ve Amazon Alexa ile uyumlu. Vantilatör, USB-C ile çalışıyor; 18W adaptörle birlikte gelirken, Xiaomi, 26 saat kullanım sunan 10000 mAh powerbank ile de kullanabileceğini söylüyor.
Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan, Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Avrupa fiyatı 75-100 euro arası değişkenlik gösteriyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-releases-new-compact-smart-desktop-fan-in-Europe.1073150.0.html https://www.mi.com/tr/product/xiaomi-smart-desktop-air-circulation-fan/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: