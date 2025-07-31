Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, USB-C'li akıllı masaüstü vantilatörünü satışa sundu

    Xiaomi, powerbank ile çalıştırılabilen kompakt ve taşınabilir soğutma cihazını tanıttı. Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan, 100 farklı hız seçeneği sunuyor ve telefondan kontrol edilebiliyor.

    Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan olarak adlandırdığı USB vantilatörü Avrupa’da satışa sundu. Xiaomi, bu modeli masa veya sehpa üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt bir vantilatör olarak tanımlıyor. Ürün sayfasındaki görseller açık havada da kullanılabileceğini gösterse de daha çok kapalı alanda kullanılmak üzere tasarlanmış.

    Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan özellikleri

    Xiaomi akıllı masaüstü vantilatör Tam Boyutta Gör
    Smart Desktop Air Circulation Fan, yatay 120°, dikey 100° salınım yaparak otomatik 3D hava dağıtımı sağlıyor. Xiaomi'ye göre, 10 m sirkülasyon mesafesi, 1.180 m³/sa hava akışıyla, bir odanın havasını yaklaşık üç dakikada sirküle edebiliyor. En düşük ayarın 28.4 dB(A) gürültü ürettiği 100 hız arasından seçim yapılabiliyor.

    Xiaomi'nin yeni akıllı masaüstü vantilatörü, 75W güç tüketiyor ve 2.4 GHz Wi-Fi’ı destekliyor. Vantilatör, Xiaomi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Google Home ve Amazon Alexa ile uyumlu. Vantilatör, USB-C ile çalışıyor; 18W adaptörle birlikte gelirken, Xiaomi, 26 saat kullanım sunan 10000 mAh powerbank ile de kullanabileceğini söylüyor.

    Xiaomi, Smart Desktop Air Circulation Fan, Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Avrupa fiyatı 75-100 euro arası değişkenlik gösteriyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-releases-new-compact-smart-desktop-fan-in-Europe.1073150.0.html https://www.mi.com/tr/product/xiaomi-smart-desktop-air-circulation-fan/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iwallet kart nakite çevirme liseli tuğba nissan almera 1.5 tekna capcut mod apk en iyi araba hoparlör markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7
    POCO X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HUAWEI Matebook 14
    HUAWEI Matebook 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum