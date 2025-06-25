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    ABD'li yetkililer, DeepSeek'in Çin ordusuna istihbarat sağladığını iddia ediyor

    ABD’li yetkililer, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’in Çin’in askeri ve istihbarat operasyonlarına destek verdiğini ve Nvidia'nın çiplerine erişmek için paravan şirketler kullandığını iddia ediyor.

    ABD'li yetkililer: DeepSeek Çin ordusuna istihbarat sağlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’li yetkililer, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in Çin’in askeri ve istihbarat operasyonlarına destek verdiğini ve bu amaçla ABD yapımı üst düzey çiplere erişmek için Güneydoğu Asya’daki paravan şirketleri kullandığını iddia ediyor.

    DeepSeek’in, ABD’nin Çin’e ihracatını yasakladığı Nvidia H100 çiplerine erişmeye çalıştığı ve bu çipleri uzaktan kullanmak için Güneydoğu Asya’daki veri merkezlerini hedeflediği öne sürüliyor. Şirketin, Çin’in Halk Kurtuluş Ordusu ve savunma kurumlarına 150’den fazla ihalede adı geçtiği ve teknoloji hizmetleri sunduğu belirtiliyor.

    "Kullanıcı verilerini Çin devletiyle paylaşıyor"

    Ayrıca, DeepSeek’in kullanıcı verilerini Çin devletiyle paylaştığı iddia ediliyor. Bu durum, Amazon, Microsoft ve Google gibi büyük ABD firmalarının müşterilerine DeepSeek’i sunması nedeniyle gizlilik endişeleri yaratmış durumda.

    Nvidia, DeepSeek’in H100'leri değil, yasal olarak edinilen H800 çiplerini kullandığını savunuyor. ABD henüz DeepSeek’i yaptırım listesine almadı, ancak şirketin faaliyetleri yakın takibe alınmış durumda.

    Sene başında adından çok söz ettirdi

    Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, bu yılın başında piyasaya sürdüğü yapay zeka modeli DeepSeek-V3 ile sektörde adeta deprem etkisi yaratmıştı. Rakiplerinden çok daha ucuza mal ettikleri modelleriyle rakiplerine benzer performans gösteren şirket, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerinin düşmesine neden olmuştu.

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