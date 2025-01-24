iPad 11 yapay zekâsı olmadan piyasaya çıkabilir

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Tam Boyutta Gör Yeni yıl ile birlikte Apple’ın piyasaya süreceği yeni nesil cihazları ile ilgili bilgiler de yoğunlaşmaya başladı. Piyasaya ilk çıkması beklenen cihazlardan iPad 11 ile ilgili kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak bir sızıntı yaşandı.

iPad 11 ve yapay zekâ

Kaynaklar iPad 11 modelinin Apple Intelligence ile uyumlu olması için Apple A17 Pro yonga seti ile donatılacağını iddia ediyordu. Ne var ki son veriler Apple’ın A16 yonga setine yer vereceğine işaret ediyor.

Nispeten daha eski bir yonga kullanılması nedeniyle de kullanıcılar Apple Intelligence özelliklerinden yararlanamayacak. Tüketici tarafında bu hamlenin nasıl karşılanacağı merak ediliyor ancak firmanın iPad mini 7 satışlarının baltalanmasını istemediği konuşuluyor.

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Ayrıca tablette 6GB RAM olacağı iddiası da yapay zekâ için gerekli olan 8GB RAM seviyesinin altında kalacağını gösteriyor. Apple aynı dönemde iPhone SE 4 modelini de piyasaya sürecek ancak Apple A17 yongası ile Apple Intelligence konusunda sıkıntı yaşanmayacak.

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iPad 11 üzebilir