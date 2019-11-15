Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

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Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu sosyal medya hesabı aracılığıyla yeni bir MatePad tabletin yolda olduğunu açıkladı. Lansman etkinliği 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Çinli şirketin söz konusu etkinlikte MatePad Pro'yu tanıtması bekleniyor.

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Lansmanın Şangay şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi. Hemen ertesi gün yani 26 Kasım'da ise Huawei’nin alt markası Honor, merakla beklenen V30 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Ayrıca şirketin Honor Watch Magic 2 adlı yeni akıllı saatini de sahneye çıkaracağı söyleniyor.

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Özellikleri belli olmuştu

MatePad Pro delikli ekrana sahip ilk tablet olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da olabilir. Bununla birlikte çift arka kamera ile donatılacağını belirtelim. Yani bu anlamda da bir ilke imza atmış olacak.

MatePad Pro'nun Kirin 990 yonga seti ve 8 GB RAM'den güç alacağı bildiriliyor. Cihaz 256 GB depolama alanı ile sunulabilir. 40W hızlı şarjı destekleyecek tablet mevcut MediaPad M6 gibi, M-Pen ve manyetik klavye desteği ile gelecek.