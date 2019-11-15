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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

    Huawei dünyanın ilk delikli ekran ve çift arka kameraya sahip tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. MatePad Pro olarak adlandırılan cihazın tanıtılacağı tarih açıklandı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu
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    Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu sosyal medya hesabı aracılığıyla yeni bir MatePad tabletin yolda olduğunu açıkladı. Lansman etkinliği 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Çinli şirketin söz konusu etkinlikte MatePad Pro'yu tanıtması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Honor Watch Magic 2 için geri sayım başladı"

    Lansmanın Şangay şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi. Hemen ertesi gün yani 26 Kasım'da ise Huawei’nin alt markası Honor, merakla beklenen V30 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Ayrıca şirketin Honor Watch Magic 2 adlı yeni akıllı saatini de sahneye çıkaracağı söyleniyor.

    Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu
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    Özellikleri belli olmuştu

    MatePad Pro delikli ekrana sahip ilk tablet olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da olabilir. Bununla birlikte çift arka kamera ile donatılacağını belirtelim. Yani bu anlamda da bir ilke imza atmış olacak.

    MatePad Pro'nun Kirin 990 yonga seti ve 8 GB RAM'den güç alacağı bildiriliyor. Cihaz 256 GB depolama alanı ile sunulabilir. 40W hızlı şarjı destekleyecek tablet mevcut MediaPad M6 gibi, M-Pen ve manyetik klavye desteği ile gelecek.



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    por favor 6 gün
    Güzel alet.
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    aliofage 6 gün
    Tablette delikli ekran... olmamış
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    soneday 6 gün
    delip durmayınla şu ekranları
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    o8 1 hf.
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    MustafaC53 1 hf.
    Hakketten ya bildigin ipad pro. Görsel doğruysa kalemi bile tıpa tıp aynı.
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    smart1978 1 hf.
    Delik ile ekran arasindaki o ince payi nasil da dusunemediler! Olu nokta! Yapacaksan damla vs yap koselerden . Delikli tasarim tam bir rezalet ve anlamsizliktir!
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    oly1786 1 hf.
    Açık açık, ayan beyan kopyalıyorlar işte. Hiç olmazsa köşeleri keskin yap. Ondan sonra da Trump böyle Trump şöyle.
    .
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