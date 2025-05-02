Çinli telefon üreticileri, Google'sız Android üzerinde çalışıyor olabilir

Google hizmetlerine erişimi engellenen Huawei, HarmonyOS işletim sistemini geliştirerek ekosistemini bunun üzerinden devam ettiriyor. Gelen son bilgiye göre Xiaomi, Oppo, Vivo ve OnePlus, Huawei ile birlikte Android'in Google'dan bağımsız bir sürümünü oluşturmayı planlıyor.
HyperOS 3 geçişin başlangıcı olabilir
Bu doğrultuda, HyperOS 3'ün bu geçişin temelini atacağı konuşuluyor. Ancak bu markaların ne ölçüde birlikte hareket edecekleri ya da Huawei’nin bu projedeki rolünün ne olacağı henüz net değil.
Huawei, geliştirdiği sistemde Android uygulamalarına verdiği desteği tamamen kaldırmıştı. Xiaomi ve diğer markaların da aynı şekilde hareket edip etmeyeceği, ayrıca Huawei’nin geliştirdiği Ark Compiler ve Petal Maps gibi araçları kullanıp kullanmayacakları da belirsizliğini koruyor.
En güncel verilere göre, Xiaomi şu anda Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda. Onu Huawei izliyor, ardından Oppo ve vivo geliyor. Bu dört şirket, 2025’in ilk çeyreğinde Çin’de satılan telefonların yaklaşık üçte ikisini oluşturdu. Huawei, küresel pazardaki liderliğini kaybetmiş olsa da, Xiaomi, vivo ve Oppo halen dünya çapında en çok satan markalar arasında yer alıyor. Eğer bu şirketler Google’sız telefonlar üretmeye başlarsa, bu durum küresel akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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