Dell 30-inç boyutundaki IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, 30-inç büyüklüğündeki yeni monitörünü satışa sundu. UltraSharp serisi altında hazırlanan U3011 model isimli yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Dell tarafından açıklanan bilgilere göre karşıtlık oranı 1000:1, tepki süresi 7ms ve parlak seviyesi de 370 cd/m2 olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, iki adet DVI ve iki adet HDMI konnektörlerini kullanıyor. Çok formatlı kart okuyucusu ve dört adet USB 2.0 portuna sahip olan monitörün hem yüksekliği ayarlanabiliyor hem de öne ve yana doğru yatırılabiliyor.

Dell tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan UltraSharp U3011'in yurt dışı etiket fiyatı 1499$ olarak belirlenmiş.