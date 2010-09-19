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Dell 30-inç boyutundaki IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, 30-inç büyüklüğündeki yeni monitörünü satışa sundu. UltraSharp serisi altında hazırlanan U3011 model isimli yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Dell tarafından açıklanan bilgilere göre karşıtlık oranı 1000:1, tepki süresi 7ms ve parlak seviyesi de 370 cd/m2 olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, iki adet DVI ve iki adet HDMI konnektörlerini kullanıyor. Çok formatlı kart okuyucusu ve dört adet USB 2.0 portuna sahip olan monitörün hem yüksekliği ayarlanabiliyor hem de öne ve yana doğru yatırılabiliyor.

Dell tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan UltraSharp U3011'in yurt dışı etiket fiyatı 1499$ olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
Oyunlarda Sorun çıkartır yani oyun oynamak için alınacağını düşünmüyorum. karşıtlık oranı 1000:1, tepki süresi 7ms bunlar oyunlar için çok yüksek oranlar.
Artık yeni nesil oyunlar için 2 ms' ye bile yetmiyor. Grafik ve tasarımcı monitorudür bu modeller.
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vernoncougar 8 yıl
Bakalım U3011 ıle 2560x1600 cozunurlukte oyunlar nasıl keyıf verecek :)
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dwain 9 yıl
Zaten oyunlarda neden sorun çıkartır ki? Yani teknik olarak bir engel mi var
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husNUKE 9 yıl
Ben de dell u2711 modeli kullanıyorum, Dell monitorleri tavsiye ederim. IPS panel ama oyunlarda sorun çıkartmıyor. Netlik ve Renk konusunda normal monitorler ile karşılaştıralamaz bile.
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Batuist 9 yıl
özellikler gerçekten iyi gözüküyor.. bu büyüklükteki bir monitör için hemde ips panel için 7ms çok iyi bir değer..
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eneshatipoglu 9 yıl
27" mi aldın kardeş :D acaba boynun ağrımıyormu sağa sola çevirirken tutulmuyormu :D :D :D
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dwain 9 yıl

eneshatipoglu

27" mi aldın kardeş :D acaba boynun ağrımıyormu sağa sola çevirirken tutulmuyormu :D :D :D


Yok valla ben 32 inç LCD ekrana alışık olduğumdan öyle bir sorunum yok :) Bunun çözünürlüğü bambaşka yav... Mac mini bağlı şu anda. Mini display port to display port kablosuyla 2560x1440 çözünürlükte mükemmel bir performansı var.
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fato65 9 yıl
Gerçekten süper bir monitör. Profesyoneller yaşadı.
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dwain 9 yıl
Birkaç gün önce 27" lik modelini aldım. Gerçekten harika bir monitör.
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