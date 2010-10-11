Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Çin pazarıyla başlamak üzere hazırladığı Android tabanlı modellerle nabız yoklayan Dell, şimdiye kadar ki en büyük hamlesini Microsoft'un yeni mobil platformu Windows Phone 7 üzerine oynuyor ve yeni nesil akıllı telefonlarını pazara sürmeye hazırlanıyor.
Bugün yapılan Windows Phone 7 tanıtımına paralel olarak Dell de yeni telefonuna ait resmi detayları dünya basınıyla paylaştı. İlk detayları Nisan ayında ortaya çıkan ve o dönemde Lightning adıyla anılan telefon, pazara Venue Pro adıyla sunulacak. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.1-in. AMOLED ekrana sahip telefon, tasarımıyla fark yaratıyor.
Dokunmatik ekranına ek olarak kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan Dell Venue Pro, Gorilla Glass olarak nitelendirilen ultra-dayanıklı ekranı ile özellikle cepte taşınma esnasında oluşabilecek anahtar veya bozuk para çizilmelerine karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde, Flash destekli kameraya da sahip.
Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahipolan telefon, bilgisayar bağlantısını ise microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Microsoft Zune ve Xbox Live servislerine kolay erişim olanağı sunan ve çoklu ortam uygulamaları için üzerinde 3.5mm kulaklık girişi bulunan Dell Venue Pro, T-Mobile tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak.
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mükün oldukça microsoft bu eksikleri güncellemelerle halledicektir , yoksa vay haline .
dell bence bu cihazla fazla bişey yapamaz ..
daha geniş ekran olsa tercih sebebi olabilir aslında.
iOS 2.0'a kadar iPhone OS da öyleydi. Demekki Bluetoth ile veri alışverişine senin kadar önem vermeyenler epey var. (Yaklaşık 60 milyon kadar, iPod Touchlar ile birlikte 120 milyon civarında) Demek ki senin kadar Copy/Paste olayına önem vermiyenler var. Vs.vs....
Yani olaya sadece kendi pencerenden bakarsan yanılırsın. Microsoft deli mi ki hiç zararı olmayan bu özellikleri cihazına koymasın. İllaki var bir bildiği. Belki de ticari kaygıları vardır. Xbox Live ve Marketplace'den dolayı. Belli mi olur.
HD2 Kulanıyorum inan bu söylediklerin olmazsa olmaz.. gerçi onda copy paste var.. bluetoothla dosya transferide var ve çok sık kullanıyorum... tek eksiği dosyaları komple seçip hepsini birden bluetoothla başka bir cihaza gönderemiyorum.. işin yoksa tek tek yolla.. Onda da wp6.5 var.. wp7 daha yeniyken birşeylerin gelişmesini mi beklersin yoksa elindekilerinde gitmesini mi? Artı olaya ben neden bir başkasının penceresinden bakayım ki?? sen öyle mi yapıyorsun? beni ne ilgilendirir bu özellikleri kullanmayacakların bunları gereksiz görmesi.. sen yazılım deviysen o özelliği eklersin isteyen kullanır isteyen kullanmaz.. Ki eski işletim sisteminde olan birşeden bahsediyoruz.. Microsoftun bir bidiği varsa kendine saklasın.. Bu noktada eleştiri benim hakkımdır.. adamların bir bildiği vardır deyip böylesi aptalca şeylere kimse göz yumamaz.. yummamalıda..
sanırım bundan 3-4 sene önce bir modeli daha vardı Dell in ama onlarda fazşa tutmamıştı