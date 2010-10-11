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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Çin pazarıyla başlamak üzere hazırladığı Android tabanlı modellerle nabız yoklayan Dell, şimdiye kadar ki en büyük hamlesini Microsoft'un yeni mobil platformu Windows Phone 7 üzerine oynuyor ve yeni nesil akıllı telefonlarını pazara sürmeye hazırlanıyor.

Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!
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Bugün yapılan Windows Phone 7 tanıtımına paralel olarak Dell de yeni telefonuna ait resmi detayları dünya basınıyla paylaştı. İlk detayları Nisan ayında ortaya çıkan ve o dönemde Lightning adıyla anılan telefon, pazara Venue Pro adıyla sunulacak. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.1-in. AMOLED ekrana sahip telefon, tasarımıyla fark yaratıyor.

Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!
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Dokunmatik ekranına ek olarak kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan Dell Venue Pro, Gorilla Glass olarak nitelendirilen ultra-dayanıklı ekranı ile özellikle cepte taşınma esnasında oluşabilecek anahtar veya bozuk para çizilmelerine karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde, Flash destekli kameraya da sahip.

Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!
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Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahipolan telefon, bilgisayar bağlantısını ise microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Microsoft Zune ve Xbox Live servislerine kolay erişim olanağı sunan ve çoklu ortam uygulamaları için üzerinde 3.5mm kulaklık girişi bulunan Dell Venue Pro, T-Mobile tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak.


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serhatsb 9 yıl
Htc varken isi zor.
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K_Spartakus 9 yıl
HTC kendi alanında gittikçe büyüyor , işinde çok iyi yapıyor , yakın zaman içinde kendi yazılımı olan cihazlarıda piyasaya sürüceği için fiyatlarda düşmede olucaktır .

mükün oldukça microsoft bu eksikleri güncellemelerle halledicektir , yoksa vay haline .

dell bence bu cihazla fazla bişey yapamaz ..

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Inalough 9 yıl
boyuta bak ekrana bak.
daha geniş ekran olsa tercih sebebi olabilir aslında.
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Erasmus78 9 yıl
@Batuist
iOS 2.0'a kadar iPhone OS da öyleydi. Demekki Bluetoth ile veri alışverişine senin kadar önem vermeyenler epey var. (Yaklaşık 60 milyon kadar, iPod Touchlar ile birlikte 120 milyon civarında) Demek ki senin kadar Copy/Paste olayına önem vermiyenler var. Vs.vs....
Yani olaya sadece kendi pencerenden bakarsan yanılırsın. Microsoft deli mi ki hiç zararı olmayan bu özellikleri cihazına koymasın. İllaki var bir bildiği. Belki de ticari kaygıları vardır. Xbox Live ve Marketplace'den dolayı. Belli mi olur.
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ARTER_10 9 yıl
O klavye işi bozmuş bence, ayrıca burdan göründüğünden daha kalın bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Fazla fanastik bişey istenmiyorsa iPhone, BB, HTC varken tercih edilmesi hata olur bence.
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Batuist 9 yıl

Erasmus78

@Batuist

iOS 2.0'a kadar iPhone OS da öyleydi. Demekki Bluetoth ile veri alışverişine senin kadar önem vermeyenler epey var. (Yaklaşık 60 milyon kadar, iPod Touchlar ile birlikte 120 milyon civarında) Demek ki senin kadar Copy/Paste olayına önem vermiyenler var. Vs.vs....

Yani olaya sadece kendi pencerenden bakarsan yanılırsın. Microsoft deli mi ki hiç zararı olmayan bu özellikleri cihazına koymasın. İllaki var bir bildiği. Belki de ticari kaygıları vardır. Xbox Live ve Marketplace'den dolayı. Belli mi olur.


HD2 Kulanıyorum inan bu söylediklerin olmazsa olmaz.. gerçi onda copy paste var.. bluetoothla dosya transferide var ve çok sık kullanıyorum... tek eksiği dosyaları komple seçip hepsini birden bluetoothla başka bir cihaza gönderemiyorum.. işin yoksa tek tek yolla.. Onda da wp6.5 var.. wp7 daha yeniyken birşeylerin gelişmesini mi beklersin yoksa elindekilerinde gitmesini mi? Artı olaya ben neden bir başkasının penceresinden bakayım ki?? sen öyle mi yapıyorsun? beni ne ilgilendirir bu özellikleri kullanmayacakların bunları gereksiz görmesi.. sen yazılım deviysen o özelliği eklersin isteyen kullanır isteyen kullanmaz.. Ki eski işletim sisteminde olan birşeden bahsediyoruz.. Microsoftun bir bidiği varsa kendine saklasın.. Bu noktada eleştiri benim hakkımdır.. adamların bir bildiği vardır deyip böylesi aptalca şeylere kimse göz yumamaz.. yummamalıda..
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ultiMance 9 yıl
Biseye benzemiyor cok kalin olur bu kizakli klavyeye ne gerek var.HTCye rakip olamaz
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Batuist 9 yıl
wp7 güzümden düştü.. isterlerse telefonun kralını üretsinler.. böyle aptalca yıllar öncesinin en basit telefonunda bile olan özellikleri desteklemeyen bir işletim sisteminden microsoft ne bekliyor acaba??? fazla sürmez havası...
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LaFleur- 9 yıl
kötü değil.
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pegasuson 9 yıl
dell çok geç kaldı
sanırım bundan 3-4 sene önce bir modeli daha vardı Dell in ama onlarda fazşa tutmamıştı
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