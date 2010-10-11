Dell, HTC ve Samsung'a meydan okuyor: Windows Phone 7'li Venue Pro hazır!

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Çin pazarıyla başlamak üzere hazırladığı Android tabanlı modellerle nabız yoklayan Dell, şimdiye kadar ki en büyük hamlesini Microsoft'un yeni mobil platformu Windows Phone 7 üzerine oynuyor ve yeni nesil akıllı telefonlarını pazara sürmeye hazırlanıyor.

Bugün yapılan Windows Phone 7 tanıtımına paralel olarak Dell de yeni telefonuna ait resmi detayları dünya basınıyla paylaştı. İlk detayları Nisan ayında ortaya çıkan ve o dönemde Lightning adıyla anılan telefon, pazara Venue Pro adıyla sunulacak. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.1-in. AMOLED ekrana sahip telefon, tasarımıyla fark yaratıyor.

Dokunmatik ekranına ek olarak kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan Dell Venue Pro, Gorilla Glass olarak nitelendirilen ultra-dayanıklı ekranı ile özellikle cepte taşınma esnasında oluşabilecek anahtar veya bozuk para çizilmelerine karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde, Flash destekli kameraya da sahip.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahipolan telefon, bilgisayar bağlantısını ise microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Microsoft Zune ve Xbox Live servislerine kolay erişim olanağı sunan ve çoklu ortam uygulamaları için üzerinde 3.5mm kulaklık girişi bulunan Dell Venue Pro, T-Mobile tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak.