Dell Mobile Connect ile iPhone-PC arasında fotoğraf transferi artık mümkün

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Ocak ayında Dell’in reklamını yaptığı Mobile Connect adlı yazılımı, iddia edilene göre bahar aylarında iPhone kullanıcıları için çok daha kullanışlı hâle gelecekti. Dell, bu sözünü tutarak yazılımını güncelledi ve iPhone ile PC arasında dosya transferi ve ekran yansıtmayı aktive etti.Dosya paylaşımı şimdilik sadece fotoğraf ve video ile sınırlı fakat iPhone kullanıcılarının çoğu için bu özellik şimdilik yeterli.

Ekran yansıtma özelliği, tam olarak beklendiği şekilde çalışıyor ve iPhone ekranını Dell PC’ye yansıtıp içeriği klavye ve mouse ile kontrol etmeye imkan sağlıyor.

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Şimdiye kadar PC üreticileri tarafından benzer uygulamaları sunulsa da iPhone kullanıcıları bu konuda hep eksikli kalıyordu. Dell’in uygulamasında bu kesime de hitap ediyor oluşu güzel haber.

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