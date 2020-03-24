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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dell Mobile Connect ile iPhone-PC arasında fotoğraf transferi artık mümkün

    Dell'in mobil cihaz eşlikçi yazılımı Mobile Connect, Ocak ayında verdiği sözü tutarak iPhone kullanıcıları için çok daha kullanışlı hâle geldi. Güncellemeyle artık dosya paylaşımı mümkün.
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    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dell Mobile Connect ile iPhone-PC arasında fotoğraf transferi artık mümkün
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    Ocak ayında Dell’in reklamını yaptığı Mobile Connect adlı yazılımı, iddia edilene göre bahar aylarında iPhone kullanıcıları için çok daha kullanışlı hâle gelecekti. Dell, bu sözünü tutarak yazılımını güncelledi ve iPhone ile PC arasında dosya transferi ve ekran yansıtmayı aktive etti.Dosya paylaşımı şimdilik sadece fotoğraf ve video ile sınırlı fakat iPhone kullanıcılarının çoğu için bu özellik şimdilik yeterli.

    Ekran yansıtma özelliği, tam olarak beklendiği şekilde çalışıyor ve iPhone ekranını Dell PC’ye yansıtıp içeriği klavye ve mouse ile kontrol etmeye imkan sağlıyor. 

    Ayrıca Bkz. "LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak"

    Şimdiye kadar PC üreticileri tarafından benzer uygulamaları sunulsa da iPhone kullanıcıları bu konuda hep eksikli kalıyordu. Dell’in uygulamasında bu kesime de hitap ediyor oluşu güzel haber.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 6 sa.
    Foto transferi vardı zaten? hem de başından beri. Anlamadı ben?
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