Microsoft'un iptal ettiği "Başlat Menüsü" tasarımları ortaya çıktı: İşte planlanan tasarım örnekleri

Neler denendi, neler reddedildi?
Microsoft'un paylaştığı blog yazısında, beş farklı konsept tasarım bulunuyor. Yuvarlak köşelerden oluşan ilk tasarımda, widget benzeri işlevler ve Teams toplantıları, YouTube videoları ve son kullanılan dosyaları içeren ayrı bir "Sizin İçin" bölümü bulunuyor. Başka bir tasarımda ise, uygulamaları kategori bazlı gruplandırırken yan tarafa konumlandırılan kişisel öneriler bölümü planlanmış.
Yeni "Başlat Menüsü" yakında geliyor
Bu arada, Windows 11 için çok yakında yayınlanacak yeni Başlat menüsü, mevcut tasarıma kıyasla daha geniş bir yapı sunuyor ve artık kullanıcılar tarafından sıklıkla eleştirilen "önerilen" içerik akışı devre dışı bırakılabiliyor. Bu güncellemeyle birlikte, arayüzün hem daha sade hem de daha kişiselleştirilebilir hale geldiğini söyleyelim. Şimdilik Windows Insider kullanıcılarıyla test edilen güncelleme, önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli