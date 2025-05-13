Microsoft'un iptal ettiği "Başlat Menüsü" tasarımları ortaya çıktı: İşte planlanan tasarım örnekleri

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Tam Boyutta Gör Windows 11 için planlanan yeni "Başlat Menüsü" yavaş yavaş kullanıcılara sunulurken, Microsoft'un bu süreçte değerlendirdiği ancak hayata geçirmediği konsept tasarımlar paylaşıldı. Şirketin resmi blog yazısına göre bu tasarımlar, nihai sürümün öncesinde şirketin kat ettiği yolculuğu gösteriyor.

Neler denendi, neler reddedildi?

Microsoft'un paylaştığı blog yazısında, beş farklı konsept tasarım bulunuyor. Yuvarlak köşelerden oluşan ilk tasarımda, widget benzeri işlevler ve Teams toplantıları, YouTube videoları ve son kullanılan dosyaları içeren ayrı bir "Sizin İçin" bölümü bulunuyor. Başka bir tasarımda ise, uygulamaları kategori bazlı gruplandırırken yan tarafa konumlandırılan kişisel öneriler bölümü planlanmış.

Tam Boyutta Gör En ilginç tasarımlardan biri ise Başlat menüsünü bir açılış ekranı gibi yeniden ele alıyor. Kısayollar, dosyalar, uygulamalar ve telefon senkronizasyonu gibi unsurların bölümlere ayrıldığı bu tasarım, neredeyse tam ekran çalışan bir arayüze benziyor. Hatta dikey eksende kaydırma ile tüm menüye erişilen prototipler bile test edilmiş.

Tam Boyutta Gör Microsoft, tasarımları geliştirirken 300'den fazla Windows 11 kullanıcısıyla testler gerçekleştirmiş. Göz takibi haritaları, kaydırma davranışları ve kullanıcıların tepkileri dikkate alınarak tasarımlar eleyerek bugünkü nihai form oluşturulmuş.

Yeni "Başlat Menüsü" yakında geliyor

Bu arada, Windows 11 için çok yakında yayınlanacak yeni Başlat menüsü, mevcut tasarıma kıyasla daha geniş bir yapı sunuyor ve artık kullanıcılar tarafından sıklıkla eleştirilen "önerilen" içerik akışı devre dışı bırakılabiliyor. Bu güncellemeyle birlikte, arayüzün hem daha sade hem de daha kişiselleştirilebilir hale geldiğini söyleyelim. Şimdilik Windows Insider kullanıcılarıyla test edilen güncelleme, önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak.

Windows 11’in Başlat menüsü baştan aşağı yenileniyor 1 ay önce eklendi

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Microsoft'un iptal ettiği "Başlat Menüsü" tasarımları paylaşıldı!