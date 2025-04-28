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    Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot kullanıcılardan beklenen ilgiyi görmüyor

    Microsoft'un Windows üzerinden kullanıcılara sunduğu yapay zeka asistanı Copilot, beklenen ilgiyi görmüyor. Kullanım rakamları, Microsoft'un beklentilerinin çok altında. 

    Microsoft Copilot Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yıllar önce OpenAI'a yaptığı yatırım sayesinde yapay zeka alanına hızlı bir giriş yapmış olsa da son dönemde Google ve Meta gibi rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. Şirket, özellikle yapay zekasını kullanıcılarla buluşturma konusunda epey geriden geliyor. Şirketin şu anda kullanıcılara yönelik başlıca yapay zekası olan Copilot, Windows üzerinden geniş bir kullanıcı kitlesine sunuldu; ancak sorun şu ki bu kitlenin kayda değer bir bölümü Copilot ile pek ilgilenmiyor.

    Copilot'un Aktif Kullanıcı Sayısı 20 Milyonda Kaldı

    Eski Wall Street Journal yazarı Tom Dotan'ın aktardığı bilgilere göre Microsoft, Copilot'a kullanıcı çekmekte zorlanıyor. Microsoft CFO'su Amy Hood'un kısa süre paylaştığı verilere dikkat çeken Dotan, Copilot'un aktif kullanıcı sayısının 20 milyonda kaldığını çekiyor. Microsoft için daha da endişe verici olanı, bu sayının artış hızı. Çünkü Dotan, Amy Hood'un paylaştığı grafikteki kullanıcı sayısı çizgisinin yukarı doğru tırmanmak yerine, neredeyse dümdüz gittiğini söylüyor.

    Bu sırada ChatGPT gibi rakip yapay zekalar ise yukarı doğru hızla tırmanıyor. Öyle ki ChatGPT bugün artık 400 milyondan fazla haftalık aktif kullanıcıya sahip. Diğer yandan Google Gemini da yüz milyon barajını çoktan aşmış durumda. Hâl böyleyken Copilot'un 20 milyonda takılıp kalmış olması, Microsoft için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

    Oysa Copilot, ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerinden çok daha avantajlı bir konumda. Çünkü dünya genelinde 1.5 milyardan fazla kullanıcısı olan Windows'ın yeni sürümlerine otomatik olarak eklenerek bir anda dev bir kitlenin önüne sunuldu. Bu da yetmezmiş gibi Office ve OneDrive gibi Microsoft uygulamala ve servislerine de entegre edildi. Ne var ki tüm bunlar bile Copilot'un geniş kitlelere ulaşmasını sağlayamadı.

    Microsoft, Copilot'u giderek geliştirmeye devam ediyor. Bilgisayar ekranını görme ve otonom olarak belli başlı görevleri yerine getirme gibi özellikler şimdiden Copilot+'a eklenmiş durumda. Bu özellikler daha da geliştikçe, Copilot Windows kullanıcıları için daha cazip bir araca dönüşebilir. Ancak bugün itibarıyla öyle bir albenisi olmadığı açıkça görülüyor.

    Kaynakça https://www.newcomer.co/p/microsofts-big-ai-hire-cant-match https://www.xda-developers.com/microsofts-huge-venture-flatlines/
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