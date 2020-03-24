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    LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak

    Geçen yıla kadar amiral gemisi seviyesinde olan LG G serisi artık orta üst seviyeye yönelik 5G akıllı telefonlar barındıracak. LG G9 ThinQ modeli bunun ilk örneği.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak
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    İşlerin pek iyi gitmediği LG Mobile bölümünde bu yıl bir strateji değişikliği olacağı gündeme gelmişti. LG V ThinQ serisini devam ettirecek firmanın LG G amiral gemi serisini ise iptal edeceği konuşuluyordu.

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    LG G9 ThinQ neler sunacak?

    Son gelen bilgiler LG G serisinin orta üst seviyede hayatına devam edeceğine işaret ediyor. Efsane seriyi öldürmek istemeyen LG’nin en azından orta üst seviyede ismiyle bir başarı yakalayabileceğine inanıyor. Zaten firmanın yeni bir 5G serisine başlayacağı ifade ediliyordu. Muhtemelen bu seri LG G olacak.

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    LG G9 ThinQ bu açıdan orta seviyeye hitap eden bir model olacak. Snapdragon 765G yonga setini kullanacak olan model böylece orta seviyede alternatif 5G telefonlarından birisi olmayı hedefliyor.

    LG G9 ThinQ modelinin bu ay bitmeden tanıtılması bekleniyor. Bu bakımdan pek zaman kalmadı. Her ne kadar orta üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon hedeflense de 5G nedeniyle artık fiyatlar da bu segmentte artmış durumda. Benzer özelliklere sahip Nokia 8.3 5G modeli 599 Avro seviyesine sahipti.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/23/lg-g9-thinq-reported-to-be-a-mid-range-phone-with-a-snapdragon-765g-soc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    King floyd 45 dk.
    QUAD DAC ile geldiği sürece LG telefon almaya devam edeceğim. Umarım Türkiye'de satılır.
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    Kirmizicizgi 3 sa. yeni yorumcu
    Bakalım Nokia 8.3 5g ile aynı fiyat bandında mı çıkacak göreceğiz.
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    yolyordam35 (yol yordam) 6 sa.
    çok doğru bir hareket şu anda 765gnin üstünü kim ne yapsın. bundan sonraki en güzel hamle doğru fiyatlandırma olacaktır.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 6 sa.
    @Darknesia

    Bugün bırakalım SD765'i piyasada mevcut olan SD730'lu bir telefon versek insanlara, aralarından kaç kişi, "Hayır benim SD865 performansına ihtiyacım var ve bunun için fazladan 3000 lira daha vermeye razıyım." diyecektir?
    Bir kaç yıldır orta seviye işlemcilerle bile telefonlar kullanıcıların çok büyük bir kısmının ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak performansı sunuyor. Bu yüzden bir süredir amiral gemisi telefonlar kamera yarıştırıyor, işlemci yerine. İşlemci performansının ürün sattırma gücü hayli zayıf, çünkü ufak bir yüzde haricinde kimse 865 olup olmamasını umursamıyor, hele ki bunun için çok ciddi paralar vermek gerekiyorsa.
    Hem telefonların belli bir olgunluğa erişmesi hem dünyada insanların alım gücünün düşmesi uygun pahalı telefon satışlarını zaten düşürdü daha da düşürecek. Amiral gemisi cihazın üçte biri fiyata onun yaptığı şeylerin %95'ini yapan telefonlar var artık. O yüzden 900 dolara ürün satmaktansa premium malzeme kalitesini, iyi kameraları orta seviye işlemci ile kombine edip 600 dolara satmak zaten bir süredir gerileyen ve salgınla beraber iyice daralacak dünya ekonomisini ve bunun insanların alım gücüne yapacağı etkiyi düşündüğümüzde bence daha mantıklı.
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    Darknesia (Darknesia ) 7 sa.
    Zaten telefon piyasasında kayıplardasınız asrın hatası olur...
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