LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak

İşlerin pek iyi gitmediği LG Mobile bölümünde bu yıl bir strateji değişikliği olacağı gündeme gelmişti. LG V ThinQ serisini devam ettirecek firmanın LG G amiral gemi serisini ise iptal edeceği konuşuluyordu.İlginizi Çekebilir LG V60 ThinQ tanıtıldı: Snapdragon 865, 5000mAh batarya, 64MP kamera
LG G9 ThinQ neler sunacak?
Son gelen bilgiler LG G serisinin orta üst seviyede hayatına devam edeceğine işaret ediyor. Efsane seriyi öldürmek istemeyen LG’nin en azından orta üst seviyede ismiyle bir başarı yakalayabileceğine inanıyor. Zaten firmanın yeni bir 5G serisine başlayacağı ifade ediliyordu. Muhtemelen bu seri LG G olacak.
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LG G9 ThinQ bu açıdan orta seviyeye hitap eden bir model olacak. Snapdragon 765G yonga setini kullanacak olan model böylece orta seviyede alternatif 5G telefonlarından birisi olmayı hedefliyor.
LG G9 ThinQ modelinin bu ay bitmeden tanıtılması bekleniyor. Bu bakımdan pek zaman kalmadı. Her ne kadar orta üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon hedeflense de 5G nedeniyle artık fiyatlar da bu segmentte artmış durumda. Benzer özelliklere sahip Nokia 8.3 5G modeli 599 Avro seviyesine sahipti.
https://www.gizmochina.com/2020/03/23/lg-g9-thinq-reported-to-be-a-mid-range-phone-with-a-snapdragon-765g-soc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bugün bırakalım SD765'i piyasada mevcut olan SD730'lu bir telefon versek insanlara, aralarından kaç kişi, "Hayır benim SD865 performansına ihtiyacım var ve bunun için fazladan 3000 lira daha vermeye razıyım." diyecektir?
Bir kaç yıldır orta seviye işlemcilerle bile telefonlar kullanıcıların çok büyük bir kısmının ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak performansı sunuyor. Bu yüzden bir süredir amiral gemisi telefonlar kamera yarıştırıyor, işlemci yerine. İşlemci performansının ürün sattırma gücü hayli zayıf, çünkü ufak bir yüzde haricinde kimse 865 olup olmamasını umursamıyor, hele ki bunun için çok ciddi paralar vermek gerekiyorsa.
Hem telefonların belli bir olgunluğa erişmesi hem dünyada insanların alım gücünün düşmesi uygun pahalı telefon satışlarını zaten düşürdü daha da düşürecek. Amiral gemisi cihazın üçte biri fiyata onun yaptığı şeylerin %95'ini yapan telefonlar var artık. O yüzden 900 dolara ürün satmaktansa premium malzeme kalitesini, iyi kameraları orta seviye işlemci ile kombine edip 600 dolara satmak zaten bir süredir gerileyen ve salgınla beraber iyice daralacak dünya ekonomisini ve bunun insanların alım gücüne yapacağı etkiyi düşündüğümüzde bence daha mantıklı.