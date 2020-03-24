LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak

Tam Boyutta Gör

İşlerin pek iyi gitmediği LG Mobile bölümünde bu yıl bir strateji değişikliği olacağı gündeme gelmişti. LG V ThinQ serisini devam ettirecek firmanın LG G amiral gemi serisini ise iptal edeceği konuşuluyordu.

İlginizi Çekebilir

LG V60 ThinQ tanıtıldı: Snapdragon 865, 5000mAh batarya, 64MP kamera

LG G9 ThinQ neler sunacak?

Son gelen bilgiler LG G serisinin orta üst seviyede hayatına devam edeceğine işaret ediyor. Efsane seriyi öldürmek istemeyen LG’nin en azından orta üst seviyede ismiyle bir başarı yakalayabileceğine inanıyor. Zaten firmanın yeni bir 5G serisine başlayacağı ifade ediliyordu. Muhtemelen bu seri LG G olacak.

Ayrıca Bkz. "Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor"

LG G9 ThinQ bu açıdan orta seviyeye hitap eden bir model olacak. Snapdragon 765G yonga setini kullanacak olan model böylece orta seviyede alternatif 5G telefonlarından birisi olmayı hedefliyor.

LG G9 ThinQ modelinin bu ay bitmeden tanıtılması bekleniyor. Bu bakımdan pek zaman kalmadı. Her ne kadar orta üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon hedeflense de 5G nedeniyle artık fiyatlar da bu segmentte artmış durumda. Benzer özelliklere sahip Nokia 8.3 5G modeli 599 Avro seviyesine sahipti.

https://www.gizmochina.com/2020/03/23/lg-g9-thinq-reported-to-be-a-mid-range-phone-with-a-snapdragon-765g-soc/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.