Microsoft, Windows 10 Başlat menüsündeki hatayı aylar sonra düzeltti

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Tam Boyutta Gör Windows 10 kullanıcılarının KB5052077 veya daha yeni bir güncellemeyi yükledikten sonra Başlat menüsü ve görev çubuğuna sabitlenmiş uygulamalar için atlama listelerini açamadıkları yönünde raporlarına nihayet Microsoft’tan yanıt geldi. Microsoft, sorunun otomatik yüklenen güncellemeyle giderildiğini belirterek sorunun neden kaynaklandığını da paylaştı.

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Atlama listeleri açılmıyor sorunu neden kaynaklanıyor?

Microsoft, sorunun Excel veya Word gibi atlama listelerinde son dosyalarını bulunduran uygulamalarda meydana geldiğini söyledi. Buna ek olarak, Windows 10'un Başlat menüsünde yeniden tasarlanmış hesap denetimi deneyiminin kullanıma sunulması soruna yol açtı.

Arka planda yüklenen yamayla çözüldü

Microsoft, bu soruna yol açan güncellemenin dağıtımını 25 Nisan 2025'te durdurarak hatanın daha fazla yayılmasını önledi ve etkilenen sistemlerde düzeltme uyguladı. Aktif internet bağlantısı olan tüm Windows 10 PC'ler, otomatik olarak arka planda gerekli yamaları aldı.

Atlama listelerine ilişkin sorun, 25 Şubat 2025’te yayınlanan KB5052077 güncellemesi ile başladı. Sorunun Windows 10 22H2 sürümü (Home ve Pro) etkilediğini belirtelim.

Bilmeyenler için, Atlama listeleri, görev çubuğunda veya Başlat menüsünde bir uygulamaya sağ tıklayarak açabileceğiniz hızlı eylemler ve son dosyaların listeleridir.

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Microsoft, Windows 10 Başlat menüsündeki hatayı düzeltti