Microsoft, Copilot+ PC'lere gelecek yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot+ PC'leri yeni yapay zeka özellikleriyle geliştirmeye hazırlanıyor. Windows Experience blog yazısında paylaşılan özellikler önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Bu özelliklerden ilki ayarlar menüsüyle ilgili. Şirket, Windows 11'in ayarlarına yapay zekayı entegre etmeye hazırlanıyor. Ayarlar menüsündeki arama kısmından erişilebilen asistana, "faremin hassasiyetini arttır" veya "yazılar çok küçük" gibi tanımlayıcı sorgular girildiğinde Windows otomatik olarak istediğiniz ayarı sizin için değiştirecek. Böylece menüler içerisinde istediğiniz ayarı aramak zorunda kalmayacaksınız.

Fotoğraflar uygulaması ise Copilot+ cihazlarda kullanılmak üzere dinamik aydınlatma özellikleriyle güncelleniyor. Kullanıcılar, üç farklı ışık kaynağını kontrol ederek fotoğraflardaki aydınlatma deneyimini istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Ekran Alıntısı Aracı da önemli bir güncellemeyle daha hassas kırpma işlemleri yapabilecek hale geliyor. Bu sayede kullanıcılar, ekran görüntülerini daha hızlı ve net şekilde kırpabilecek. Aynı zamanda, bu araca metin tanıma özelliği eklenerek, fotoğraflardan ya da ekran görüntülerinden metin çıkarma işlemi kolaylaştırılıyor. Ayrıca, yeni renk seçici aracı sayesinde kullanıcılar ekrandaki herhangi bir pikselin tam renk kodunu kopyalayabilecek.

Dosya Gezgini de yapay zekâ desteğiyle zenginleşiyor. Kullanıcılar artık Dosya Gezgini'nde fotoğraflara/videolara veya başka bir dosya türüne sağ tıklayarak içerik özetleme veya görüntüleri düzenleme gibi yapay zeka destekli işlemleri gerçekleştirebilecek.

Microsoft: Windows 11 24H2 sürümü herkes için indirilebilir 3 gün önce eklendi

Copilot ise gelecekte Copilot Vision adlı büyük bir güncelleme alacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, açık olan tarayıcı ve uygulama pencerelerini doğrudan Copilot ile paylaşabilecek. Böylece Copilot, uygulamaları ve web sitelerini doğrudan görerek analiz edebilecek, bu da sorunların çözümünde veya kullanıcıya yardımcı olma konusunda daha fazla yetenek kazandıracak.

Microsoft'un yeni yapay zeka özellikleri, ilk olarak Snapdragon destekli Copilot+ PC'leri kullanan test kullanıcıları için Windows Insider programı aracılığıyla kullanıma sunulacak, daha sonra x86 destekli sistemlerdeki Windows Insider'lara gelecek. Microsoft, yeni özelliklerin bütün Copilot+ PC kullanıcılarına ne zaman sunulacağını ise açıklamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Copilot+ PC'lere yeni yapay zeka özellikleri getiriyor