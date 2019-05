Dell'den AMD tabanlı yeni panel bilgisayar: Inspiron One 23

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, AMD tabanlı yeni bir panel bilgisayar hazırladı. Inspiron One 23 adını taşıyan ve adından anlaşılabileceği üzere 23-inç boyutunda olan yeni model, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan WLED backlit dokunmatik ekrana sahip. Athlon II X4 serisi dört çekirdekli işlemciye sahip olan sistem, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5450 ile sunulan sistemde, optik sürücü olarak DVD yazıcı ve Blu-ray sürücü tercihlerinde bulunabiliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Gigabit Ethernet ve WiFi desteği gelen sistemde entegre hoparlörler de bulunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerinin kullanıldığı Inspiron One 23'e işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Dell tarafından satışına yeni başlanan Inspiron One 23'ün yurt dışı için belirlenen başlangıç fiyatı 799$ olarak açıklanırken, tercih edilecek konfigürasyona göre fiyatın değişiklik göstereceğini de not düşünelim.