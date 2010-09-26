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Dell'den AMD tabanlı yeni panel bilgisayar: Inspiron One 23

8 yıl
8,8b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, AMD tabanlı yeni bir panel bilgisayar hazırladı. Inspiron One 23 adını taşıyan ve adından anlaşılabileceği üzere 23-inç boyutunda olan yeni model, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan WLED backlit dokunmatik ekrana sahip. Athlon II X4 serisi dört çekirdekli işlemciye sahip olan sistem, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5450 ile sunulan sistemde, optik sürücü olarak DVD yazıcı ve Blu-ray sürücü tercihlerinde bulunabiliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Gigabit Ethernet ve WiFi desteği gelen sistemde entegre hoparlörler de bulunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerinin kullanıldığı Inspiron One 23'e işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Dell tarafından satışına yeni başlanan Inspiron One 23'ün yurt dışı için belirlenen başlangıç fiyatı 799$ olarak açıklanırken, tercih edilecek konfigürasyona göre fiyatın değişiklik göstereceğini de not düşünelim.


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stradivardi 8 yıl
Bu tip sitelerdeki bazı işilerin yorumu ve düşünce tarzı beni güldürüyor yahu.Allah razı olsun ne diyeyim.Bir insan nasıl olurda bilgisayar denildiğinde aklı sadece oyuna çalışır anlamak zor vesselam.Ekran kartı bu tip bir konsept için yeterli bir seçenek olmuş.Oyun bilgisayarı istiyorsanız zaten onlar için yapılmışları mevcut dell de .Onlardan temin edebilirsiniz.Yoksa oyuncu bilgisayarında dokunmatik ekrana ne hacet.bunlara ek olarak daha güçlü ekran kartı daha yüksek maliyet demek olduğu için bu konseptin alıcılarının tercihi dışına çıkabilirdi dell.Şu var ki talep fazla olursa zaten daha güçlü parçalara da yer verecektir.UNUTMAYIN hayatta herşey OYUN değildir.Adamlar istese 5450 söker yerine 5850 de takarlar , zor bir iş değil.Çok olsa soğutma için daha farklı bir çözüm kullanırlar.Laptoplarda bile 480 slı olduktan sonra buna mı koyamayacaklar. UNUTMAYIN hayatta herşey OYUN değildir
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yonex78 8 yıl
o sisteme 5970 mi istersiniz yoksa gtx480 mi:D
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DH Misafiri 8 yıl
kanuni61 işte bu nedenle asla böyle bir firmada yönetici olmazsın bu afis icin ve yetenekleri gereginden fazla bile fiyat olarak harika
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KANUNI61 8 yıl

DH Misafiri

kanuni61 işte bu nedenle asla böyle bir firmada yönetici olmazsın bu afis icin ve yetenekleri gereginden fazla bile fiyat olarak harika



ne alaka gözüm adamın boyle bir sisteme koyduğu ekran kartına bak
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KANUNI61 8 yıl
ekrankartı cok zayıf bu donanımı hazırlayan nın aklından şüpe duyarım vallahi yemin olsun hemen bu gece kovardım onu patronu olsam yada yöneticisi
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hapocod 8 yıl
ofis için çok iyi bir seçim olur çözünürlükte gayet yeterli
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WinteR 8 yıl
799$ içinde 4 çekirdekli bir sistem varsa güzel fiyat, monitoru zaten 350$ civarıdır.
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