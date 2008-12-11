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Dell'den işletmeleri hedef alan nettop bilgisayar; OptiPlex 160

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den işletmeleri hedef alan nettop bilgisayar; OptiPlex 160
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Monitör sisteme dahil değil!

Nvidia'nın nettop platformu için yonga seti hazırlığında olduğu tartışıladursun farklıl firmalarca hazırlanan yeni nettop modelleri gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, kurum ve işletmelerini hedef alan OptiPlex serisi yeni nettop bilgisayarını gösterdi. OptiPlex 160 isimli yeni model, kompak boyutlu tasarımıyla dikkat çekiyor ve Intel'in Atom platformunu esas alıyor. 22.9 x 4.7 x 22.5 cm boyutlarında ve 2.09 Kg ağırlığındaki bilgisayar, verimlilik değeri %87 olan güç kaynağı ile geliyor.

1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom işlemcisinin kullanıldığı ayrıca önümüzdeki yıl çift çekirdekli Atom opsiyonun da sunulacağı sistem 4GB'a kadar bellek kullanımına olanak tanıyor. SiS'in DirectX 9 destekli Mirage 3 entegre grafik işlemsiyile donatılan OptiPlex 160, 80-160GB kapasitelerinde sabit disk veya 64GB'lık SSD ile satın alınabiliyor. İşletim sistemsiz alınabildiği gibi Windows XP ve Vista opsiyonlarına da sahip olan sistem, 3 yıllık garanti ve 563$'dan başlayan etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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rec 10 yıl
@uglipancan
Ofiste herkese netbook almak nekadar mantıklı düşünmek lazım.
+ Klavye ve diğer bağlantılarıda düşünmeden edemiyorum.
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hiickimse 10 yıl
Dell gerçekten bayılıyorum bu markaya. LCD monitör üretmese süper olur:)
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uglipancan 10 yıl
Aletin yerine aynı fiyata hatta daha ucuza netbook almak daha mantıklı geldi bana.Hem ekranıda var =)
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01Mrt 10 yıl
daha çok htpc olarak tercih edilebilir... benim açımdan...
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max975 10 yıl
görünüm süper
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