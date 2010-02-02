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Dell'den profesyonellere; hafif ve ince Latitude 13

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Mobil pazarda Davos'da Michael Dell'in çalışan örneğini gösterdiği Mini 5 tablet bilgisayarıyla iddialı olmayı amaçlayan dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in hafifliği ve inceliğiyle taşınmaya elverişli Latitude 13'ü CNET aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

13.3 inç boyutlarında arkadan LED aydınlatmalı ekranı bulunan Latitude 13'de Vostro 13'teki 0.65 inç (1.65 cm) kalınlığındaki alüminyum kasa kullanılırken, Intel'in düşük güç tüketimine sahip CULV işlemcilerine yer verilecek. Şimdilik Dell tarafından resmi olarak duyrulmasa da 1.3GHz Core 2 Duo, Pentium, ve Celeron işlemcilerden gücünü alması beklenen bilgisayarda 802.11n Wi-Fi ve 3G kablosuz ağları standart olarak desteklenecek ve isteğe bağlı olarak katı hal sürücüleri kullanılacak. Latitude 13'ün kütlesininse 1.58Kg'dan daha düşük olması beklenirken, bilgisayarda Vostro 13'den farklı olarak Citrix istemcisi önceden yüklü olarak gelecek.

Önümüzdeki haftalarda Dell'in resmi sitesi aracılığıyla siparişleri alınmaya başlanması beklenen Latitude 13'ün Dell tarafından resmileştirilmediğini belirtelim.


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turquanz 9 yıl
tasarım güzel, gene de Asus un UL30A Serisi çok daha şık, Asusun tek eksiği 3G modemin olmaması
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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