Deniz diplerinde ''deniz karı'' olarak adlandırılan alg yapıları incelenecek

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Denizlerde yaşayan algler, atmosferimizde bulunan CO2 gazları üzerinde oldukça büyük öneme sahip olmakla birlikte araştırmacılar tarihte ilk defa bu alan üzerinde eğildi ve yürütülen çalışmada alglerin CO2 gazları üzerindeki etkisi incelemek üzere plan yapıldı.

Algler olarak bilinen fitoplanktonlar doğal döngüler için kilit rol üstlenmekle birlikte bu canlılar CO2 ve güneş ışığını kullanarak enerjiye üretiyor. Yeni araştırma için araştırmacılar deniz diplerinde bulunan ve ‘’marine snow’’ yani ''deniz karı'' olarak adlandırılan ölmüş ve yaşamının son evrelerini yaşayan alglere odaklandı.

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Alglerin aynı karadaki bitkiler gibi karbon döngüsünde oldukça önemli yere sahip olduğunu belirten araştırma ekibi bahsi geçen canlıların öldüğünde karbondan zengin parçaların okyanus dibine doğru yol aldığını ve bu durumun aynı kar yağar gibi görüntü oluşturduğunu ve okyanus dibinde aynı kartopu manzarası oluşturduğunu açıklıyor.

Araştırmacılar biyolojik karbon pompası adını verdikleri ve karbonun atmosferden okyanusa yolcuğunu anlatan durumu daha yakından incelemek ve anlamak için denizin diplerine biyo-optik sensörler ile robotik şamandıralar ve çeşitli dalış kayıkları kullanılacağını belirtiyor. Yeni araştırma için çalışmalar başlamakla birlikte çalışmaların 16 Ocak 2021 yılında sona ereceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu"

Yeni araştırma ve proje Australian Antarctic Program Partnership adlı sitede yayımlandı.

https://aappartnership.org.au/robot-fleet-dives-for-climate-answers-in-marine-snow/

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