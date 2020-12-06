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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu

    Testin maliyetinin gelire göre indirimle 1,250 $ olduğu belirtilmekle birlikte maliyetlerin sigorta şirketleri tarafından karşılanmayacağı, testi yalnızca hekimlerin isteyebileceği açıklandı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu

    HealthDay News kurumunun açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk defa Alzheimer tanısında kullanılacak olan kan testi kullanıma sunuldu. Uzmanların açıklamalarına göre geliştirilen test genel bir tarama testinden ziyade 60 yaşın üzerinde ve bilişsel sorunları olan hastalar üzerinde kullanılacak.

    Testin maliyetinin gelir durumuna göre indirimle 1,250 $ olduğu belirtilmekle birlikte testin maliyetlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanmayacağı, testi yalnızca hekimlerin isteyebileceği ve sonuçların 10 gün içerisinde çıkacağı belirtiliyor.

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    Alzheimer kan testi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu
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    Yeni geliştirilen test şu an için birkaç ABD eyaleti dışında tüm ABD eyaletlerinde yapılabilmekle birlikte yeni testin Avrupa Birliği’ne satışı için onay alındı.

    Testin tutarlılığı ve başarı oranını henüz U.S Food And Drug Administration ( FDA ) tarafından bildirilmemesine ve testin şu an için FDA onayı almamasına rağmen testin çeşitli laboratuvarlara ticari amaçla genel protokoller dahilinde satıldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Testin üreticisi olan firma FDA onayı almayı planladıklarını ve bu yolda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

    Yeni araştırma APNews adlı dergide yayımlandı.



    https://apnews.com/article/1st-blood-test-diagnose-alzheimer-sale-84a142c77b410d0ac562559e16f8c3f4 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    deneme
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    1250 dolar verirsek zaten alzheirmır olmuşuzdur
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Yakınlarında azlheimer olan birisi olsaydı böyle demezdin ve emin ol çok daha fazlasını vermek isterdin elinde olsa...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alzaymırın henüz bir tedavisi olmadığına göre, sadece yavaşlatıcı ilaçlar ile müdahale edilebildiğine göre testin faydası tam olarak ne olacak anlayamadım. Erken müdahale mi? Senede bir oldum mu diye 1250 dolar verene kadar, olduğumu varsayıp ilaçları kullanmaya başlasam daha karlı olur :P Bir de söz de yapay zeka falan çıkıyordu alzaymırı seneler önce anlayabilen falan diye. Sürekli bir şeyler çıkıyor çıkıyor kayboluyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Erken tanı. Alzheimer' in en önemli yavaşlatılma yöntemi erken tanı. Şöyle düşün. Hızlı giden bir araç var ve frene basıyorsun. Ne kadar erken basarsan hasar o kadar az olur. O kaza olacak ama ne kadar çabuk olacağına erken tanı karar veriyor.
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