Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu

HealthDay News kurumunun açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk defa Alzheimer tanısında kullanılacak olan kan testi kullanıma sunuldu. Uzmanların açıklamalarına göre geliştirilen test genel bir tarama testinden ziyade 60 yaşın üzerinde ve bilişsel sorunları olan hastalar üzerinde kullanılacak.

Testin maliyetinin gelir durumuna göre indirimle 1,250 $ olduğu belirtilmekle birlikte testin maliyetlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanmayacağı, testi yalnızca hekimlerin isteyebileceği ve sonuçların 10 gün içerisinde çıkacağı belirtiliyor.

Yeni geliştirilen test şu an için birkaç ABD eyaleti dışında tüm ABD eyaletlerinde yapılabilmekle birlikte yeni testin Avrupa Birliği’ne satışı için onay alındı.

Testin tutarlılığı ve başarı oranını henüz U.S Food And Drug Administration ( FDA ) tarafından bildirilmemesine ve testin şu an için FDA onayı almamasına rağmen testin çeşitli laboratuvarlara ticari amaçla genel protokoller dahilinde satıldığı belirtiliyor.

Testin üreticisi olan firma FDA onayı almayı planladıklarını ve bu yolda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

Yeni araştırma APNews adlı dergide yayımlandı.

