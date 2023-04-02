Denize düşen bir Apple Watch, bir günün ardından hâlâ çalışır durumda

Düşme algılama gibi özellikleriyle birçok insanın hayatını kurtaran Apple Watch, bu kez suya dayanıklılığı ile dikkat çekti. Yeni bir rapor, kaybolan bir Apple Watch'un denizde saatlerce kaldığını ve daha sonra çalışır vaziyette sahibine iade edildiğini belirtti.

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Kayıp Apple Watch denizden çıkarılıp sahibine ulaştırıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir yelkenli gezisinde olan Jefferson Rocha, yüzerken Apple Watch'unu kaybetti. Rapora göre Rocha, saatin yüzerken kendiliğinden bileğinden çıktığını iddia ediyor. Find My uygulamasını kullanarak saatini denizde izleyen Rocha, bir sürenin ardından saatin izini kaybetti.

Tam Boyutta Gör Ertesi gün, Find My uygulamasından Apple Watch'un etkinleştirildiğini belirten bir uyarı alan Rocha, Kayıp Modu'nu çalıştırdı ve saati keşfeden herkesin onunla iletişime geçebilmesi için kişisel bilgilerini verdi. Ardından saati bulan kişi Rocha ile Instagram'dan iletişime geçti ve saati kargolayarak sahibine iletti. Deniz altında kayıp eşyaları arayan 50 yaşındaki dalgıç Benoni Antônio Filho tarafından bulunduğunu öğrenen Rocha, "Mutluyuz çünkü dünyada hâlâ iyi insanlar var. Kendisi ve ailesi gibi dürüst, iyi huylu insanlar olduğu için sadece Tanrı'ya şükredebilirim." dedi.

Apple Watch'unuz kaybolursa ne yapmalısınız?

Eğer sizde bir gün Apple Watch'unuzu kaybederseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın. Tüm Saatler'i seçtikten sonra Saatim'i seçin. Saatinizin yanındaki Bilgi düğmesine dokunun. Ardından Apple Watch'umu Bul'a dokunun. Saatinizin konumunu iPhone'unuzdaki Find My uygulamasında bir harita üzerinde görüntülemek için ona dokunun. Harita, Apple Watch'unuzun yakınlarda olduğunu gösteriyorsa Sesi Çal'a dokunun.

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