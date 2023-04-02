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    Denize düşen bir Apple Watch, bir günün ardından hâlâ çalışır durumda

    São Paulo'da Apple Watch'unu düşüren bir öğretmen, bir günün ardından Apple Watch'una kavuştu. Bir günü suda geçiren Apple Watch, hâlâ çalışır durumda olmasıyla dikkat çekti.
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    Denize düşen Apple Watch, hala çalışıyor
    Düşme algılama gibi özellikleriyle birçok insanın hayatını kurtaran Apple Watch, bu kez suya dayanıklılığı ile dikkat çekti. Yeni bir rapor, kaybolan bir Apple Watch'un denizde saatlerce kaldığını ve daha sonra çalışır vaziyette sahibine iade edildiğini belirtti.

    Kayıp Apple Watch denizden çıkarılıp sahibine ulaştırıldı

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir yelkenli gezisinde olan Jefferson Rocha, yüzerken Apple Watch'unu kaybetti. Rapora göre Rocha, saatin yüzerken kendiliğinden bileğinden çıktığını iddia ediyor. Find My uygulamasını kullanarak saatini denizde izleyen Rocha, bir sürenin ardından saatin izini kaybetti. 

    Denize düşen Apple Watch, hala çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Ertesi gün, Find My uygulamasından Apple Watch'un etkinleştirildiğini belirten bir uyarı alan Rocha, Kayıp Modu'nu çalıştırdı ve saati keşfeden herkesin onunla iletişime geçebilmesi için kişisel bilgilerini verdi. Ardından saati bulan kişi Rocha ile Instagram'dan iletişime geçti ve saati kargolayarak sahibine iletti. Deniz altında kayıp eşyaları arayan 50 yaşındaki dalgıç Benoni Antônio Filho tarafından bulunduğunu öğrenen Rocha, "Mutluyuz çünkü dünyada hâlâ iyi insanlar var. Kendisi ve ailesi gibi dürüst, iyi huylu insanlar olduğu için sadece Tanrı'ya şükredebilirim." dedi.

    Apple Watch'unuz kaybolursa ne yapmalısınız?

    Eğer sizde bir gün Apple Watch'unuzu kaybederseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

    1. iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın.
    2. Tüm Saatler'i seçtikten sonra Saatim'i seçin.
    3. Saatinizin yanındaki Bilgi düğmesine dokunun. Ardından Apple Watch'umu Bul'a dokunun.
    4. Saatinizin konumunu iPhone'unuzdaki Find My uygulamasında bir harita üzerinde görüntülemek için ona dokunun.
    5. Harita, Apple Watch'unuzun yakınlarda olduğunu gösteriyorsa Sesi Çal'a dokunun.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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