Denize düşen bir Apple Watch, bir günün ardından hâlâ çalışır durumda

Kayıp Apple Watch denizden çıkarılıp sahibine ulaştırıldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir yelkenli gezisinde olan Jefferson Rocha, yüzerken Apple Watch'unu kaybetti. Rapora göre Rocha, saatin yüzerken kendiliğinden bileğinden çıktığını iddia ediyor. Find My uygulamasını kullanarak saatini denizde izleyen Rocha, bir sürenin ardından saatin izini kaybetti.
Apple Watch'unuz kaybolursa ne yapmalısınız?
Eğer sizde bir gün Apple Watch'unuzu kaybederseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın.
Tüm Saatler'i seçtikten sonra Saatim'i seçin.
Saatinizin yanındaki Bilgi düğmesine dokunun. Ardından Apple Watch'umu Bul'a dokunun.
Saatinizin konumunu iPhone'unuzdaki Find My uygulamasında bir harita üzerinde görüntülemek için ona dokunun.
Harita, Apple Watch'unuzun yakınlarda olduğunu gösteriyorsa Sesi Çal'a dokunun.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı