Artık Samsung Galaxy S23 serisini iPhone'unuzdan deneyimlemeniz mümkün

Tam Boyutta Gör Samsung'un Try Galaxy uygulaması, iPhone cihazlarda Galaxy cihazları deneyimleme imkanı sunmakta. Bu uygulama, Galaxy cihazlara sahip olma deneyiminin nasıl olacağını test etmek için iPhone'lara sunulmuştur. Samsung'un bugün uygulamaya sunduğu güncelleme ile yeni bir Galaxy cihazını da iPhone'unuzda denemeniz mümkün.

Samsung'dan iki modele One UI 5.1 sürprizi 1 gün önce eklendi

Samsung, Try Galaxy uygulaması ile iPhone kullanıcılıarını kendisine çekmeye çalışıyor

Bugün itibariyle Try Galaxy'e gelen güncellemeyle, Android 13'ün yanı sıra Galaxy S23 serisini ve Samsung'un One UI 5.1 dış görünümünün yeni özelliklerini iPhone'unuzda test etmeniz mümkün. Uygulama canlı ve net gece çekimlerini sağlayan sinematik Nightografi ve dönüştürücü yapay zekaya sahip kamera da dahil olmak üzere bir Galaxy cihazında bulunan uygulamaları ve özellikleri iPhone'unuza sunar. Ayrıca Photo Remaster gibi uygulama içi düzenleme araçlarını da test etmeniz mümkün.

Tam Boyutta Gör Şimdilik, Arapça, Endonezce, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Vietnamca dillerini destekleyen uygulama ile ilgili açıklama yapan Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Sonia Chang, "Halihazırda Samsung kullanıcısı olmayan kişilere, en iyi ve en yeni Galaxy deneyimleriyle neyin mümkün olduğunu keşfetme fırsatı vermeye kararlıyız." dedi. iPhone'unuzda Galaxy cihazlarını deneyimlemek istiyorsanız buradan Try Galaxy uygulamasına erişebilirsiniz.

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