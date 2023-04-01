Artık Samsung Galaxy S23 serisini iPhone'unuzdan deneyimlemeniz mümkün

Samsung, Try Galaxy uygulaması ile iPhone kullanıcılıarını kendisine çekmeye çalışıyor
Bugün itibariyle Try Galaxy'e gelen güncellemeyle, Android 13'ün yanı sıra Galaxy S23 serisini ve Samsung'un One UI 5.1 dış görünümünün yeni özelliklerini iPhone'unuzda test etmeniz mümkün. Uygulama canlı ve net gece çekimlerini sağlayan sinematik Nightografi ve dönüştürücü yapay zekaya sahip kamera da dahil olmak üzere bir Galaxy cihazında bulunan uygulamaları ve özellikleri iPhone'unuza sunar. Ayrıca Photo Remaster gibi uygulama içi düzenleme araçlarını da test etmeniz mümkün.
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı