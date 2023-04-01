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    Anlık Bildirim

    Artık Samsung Galaxy S23 serisini iPhone'unuzdan deneyimlemeniz mümkün

    iPhone'larda Samsung Galaxy cihazlarını deneyimlemeyi sağlayan Try Galaxy uygulamasına gelen yeni güncelleme sayesinde artık Galaxy S23 serisini de deneyimlemeniz mümkün.
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    Artık Samsung Galaxy S23'ü iPhone'unuzdan deneyimlemeniz mümkün Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Try Galaxy uygulaması, iPhone cihazlarda Galaxy cihazları deneyimleme imkanı sunmakta. Bu uygulama, Galaxy cihazlara sahip olma deneyiminin nasıl olacağını test etmek için iPhone'lara sunulmuştur. Samsung'un bugün uygulamaya sunduğu güncelleme ile yeni bir Galaxy cihazını da iPhone'unuzda denemeniz mümkün. 

    Samsung, Try Galaxy uygulaması ile iPhone kullanıcılıarını kendisine çekmeye çalışıyor

    Bugün itibariyle Try Galaxy'e gelen güncellemeyle, Android 13'ün yanı sıra Galaxy S23 serisini ve Samsung'un One UI 5.1 dış görünümünün yeni özelliklerini iPhone'unuzda test etmeniz mümkün. Uygulama canlı ve net gece çekimlerini sağlayan sinematik Nightografi ve dönüştürücü yapay zekaya sahip kamera da dahil olmak üzere bir Galaxy cihazında bulunan uygulamaları ve özellikleri iPhone'unuza sunar. Ayrıca Photo Remaster gibi uygulama içi düzenleme araçlarını da test etmeniz mümkün.

    Artık Samsung Galaxy S23'ü iPhone'unuzdan deneyimlemeniz mümkün Tam Boyutta Gör
    Şimdilik, Arapça, Endonezce, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Vietnamca dillerini destekleyen uygulama  ile ilgili açıklama yapan Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Sonia Chang, "Halihazırda Samsung kullanıcısı olmayan kişilere, en iyi ve en yeni Galaxy deneyimleriyle neyin mümkün olduğunu keşfetme fırsatı vermeye kararlıyız." dedi. iPhone'unuzda Galaxy cihazlarını deneyimlemek istiyorsanız buradan Try Galaxy uygulamasına erişebilirsiniz.
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    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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