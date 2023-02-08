Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Deprem Yardımlaşma Seferberliği başladı: e-ticaret sitelerinden kolayca erzak yardımı yapabilirsiniz

    e-ticaret sitelerinde depremzedeler için Deprem Yardımlaşma Seferberliği başladı. Bu sayede alışveriş sitelerinden direkt olarak gerekli bölgeye gönderilecek, gerekli erzakları satın alabilirsiniz.

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok e-ticaret sitesi Ticaret Bakanlığı ile çalışarak Deprem yardım Seferberliği'ni başlatmıştı. Amazon, Trendyol ve Hepsiburada gibi siteleridnen ardından birçok e-ticaret sitesi daha katıldı. Eğer erzak yardımı yapmak istiyorsanız hem hızlı hem de basit bir şekilde aşağıda linklerini verdiğimiz sayfalar üzerinden yardımda bulunabilirsiniz. Aşağıda eklemeyi unuttuğumuz bir site varsa lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın ve güncelleyelim. Ayrıca Yemeksepeti ve Getir uygulamalarının içerisinden de rahatlıkla yardımda bulunabiliyorsunuz.

    Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    LC Waikiki Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Migros Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız