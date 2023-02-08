Deprem Yardımlaşma Seferberliği başladı: e-ticaret sitelerinden kolayca erzak yardımı yapabilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok e-ticaret sitesi Ticaret Bakanlığı ile çalışarak Deprem yardım Seferberliği'ni başlatmıştı. Amazon, Trendyol ve Hepsiburada gibi siteleridnen ardından birçok e-ticaret sitesi daha katıldı. Eğer erzak yardımı yapmak istiyorsanız hem hızlı hem de basit bir şekilde aşağıda linklerini verdiğimiz sayfalar üzerinden yardımda bulunabilirsiniz. Aşağıda eklemeyi unuttuğumuz bir site varsa lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın ve güncelleyelim. Ayrıca Yemeksepeti ve Getir uygulamalarının içerisinden de rahatlıkla yardımda bulunabiliyorsunuz.
Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği
n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği
LC Waikiki Deprem Yardımlaşma Seferberliği