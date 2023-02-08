Deprem Yardımlaşma Seferberliği başladı: e-ticaret sitelerinden kolayca erzak yardımı yapabilirsiniz

e-ticaret sitelerinde depremzedeler için Deprem Yardımlaşma Seferberliği başladı. Bu sayede alışveriş sitelerinden direkt olarak gerekli bölgeye gönderilecek, gerekli erzakları satın alabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinin ardından birçok e-ticaret sitesi Ticaret Bakanlığı ile çalışarak Deprem yardım Seferberliği'ni başlatmıştı. Amazon, Trendyol ve Hepsiburada gibi siteleridnen ardından birçok e-ticaret sitesi daha katıldı. Eğer erzak yardımı yapmak istiyorsanız hem hızlı hem de basit bir şekilde aşağıda linklerini verdiğimiz sayfalar üzerinden yardımda bulunabilirsiniz. Aşağıda eklemeyi unuttuğumuz bir site varsa lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın ve güncelleyelim. Ayrıca Yemeksepeti ve Getir uygulamalarının içerisinden de rahatlıkla yardımda bulunabiliyorsunuz.

Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği

LC Waikiki Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Migros Deprem Yardımlaşma Seferberliği