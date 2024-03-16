Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar" Denizli itfaiyesinde kullanılacak

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, vatandaşların enkaz altından kurtarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar Sistemi, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli itfaiyesinin envanterine girdi.

    Depremde hayat kurtaran 'Duvar Arkası Radar' kullanılacak Tam Boyutta Gör

    STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 50'den fazla vatandaşın enkaz altından kurtarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar Sistemi, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine girdi.

    STM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren şirket, askeri ve sivil kullanım amacıyla STM DAR'ı geliştirdi.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altındaki 50'den fazla afetzedenin yerini tespit eden sistem, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine dahil edildi.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, STM DAR'ı envanterine alan ilk itfaiye teşkilatı oldu. Sistemin kullanımına ilişkin eğitimler, STM tarafından görevli personele verildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 2015'teki hendek operasyonlarının ardından güvenlik güçlerinin meskun mahal çatışmalarında kullanmaları için bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu, evlere ve binalara girmeden içinde teröristlerin olup olmadığını anlamak için duvarın arkasını gösteren radar teknolojisinin, milli imkanlarla STM tarafından 2017'de geliştirilmeye başlandığını bildirdi.

    Güleryüz, şunları ifade etti: "Çok kısa bir süre içinde geliştirilen DAR, güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarında, özellikle hücre evi baskınlarında, rehine kurtarma operasyonlarında kullanılması için teslim edildi. Böylece, kapalı mekanda duvarın arkasındaki tehdit önceden algılanarak ona göre bir önlem alınması sağlandı ve olası can kayıplarının önüne geçildi. Hatta bazı önemli operasyonlarda hücre evinde saklanan üst düzey teröristlerin, duvar arkasında saklandığı yeri tespit ederek yakalanmalarını sağladı."

    DAR'ın savunma amaçlı geliştirildiğini ancak sivil alana da uyarlandığını belirten Güleryüz, şu bilgileri verdi:

    "DAR'ın deprem, yangın, çığ gibi afetlerde etkin rol oynayacağını değerlendiriyorduk. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından bölgeye hızlı bir şekilde giderek, içlerinde bebek, çocuk ve kadınların da yer aldığı 50'yi aşkın kişiyi DAR ile kurtardık. Halihazırda jandarmamızın envanterinde yer alan DAR'ı, büyük bir fedakarlıkla her sahada görev yapan itfaiye teşkilatlarımızın envanterine kazandırmış olduk. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmaları ve yangınlarda çok önemli bir milli kabiliyeti bünyesine almış oldu."

    Güleryüz, DAR ile ilgilenen diğer itfaiye teşkilatlarıyla görüşmelerin de devam ettiğini, ülkenin doğal afetlere hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros master eleman ne demek ford fiesta 1.4 tdci titanium yorum termal pad önerisi spinal anestezi sonrası geçmeyen baş ağrısı ptt mektup kaç günde gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız